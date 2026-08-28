De la 1 septembrie, românii vor putea merge la medic doar cu buletinul electronic. Ce se întâmplă cu cardul de sănătate

Noua carte electronică de identitate va putea fi utilizată și pentru accesarea serviciilor medicale, începând cu 1 septembrie. Cardul de sănătate nu dispare, iar cele două sisteme vor funcționa în paralel în perioada de tranziție.
Ce se schimbă de la 1 septembrie
Românii care dețin o carte electronică de identitate vor putea utiliza noul buletin și pentru identificarea în sistemul de sănătate începând cu 1 septembrie. Schimbarea va permite folosirea documentului electronic la medicul de familie, în timpul consultațiilor, la internarea în spitale și la farmacii, inclusiv atunci când sunt eliberate medicamente gratuite sau compensate.
Trecerea la noul sistem nu este obligatorie. Persoanele care nu au o carte electronică de identitate vor putea utiliza în continuare cardul național de sănătate pentru accesarea serviciilor medicale.
Cardul de sănătate nu devine invalid
Introducerea noii modalități de identificare nu înseamnă eliminarea imediată a cardurilor de sănătate. Cele două documente vor putea fi folosite în paralel, astfel încât schimbarea să se producă gradual.
Cardul de sănătate va rămâne disponibil inclusiv pentru persoanele care nu își schimbă actualele documente de identitate. În această categorie se pot afla și vârstnici care nu vor trece la cartea electronică de identitate.
Buletinul electronic nu va conține istoricul medical
Noua carte electronică de identitate nu va stoca pe cip diagnosticele, analizele, rețetele sau istoricul medical al pacientului.
Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a explicat că documentul va avea rolul unei chei digitale prin care persoana este identificată și autentificată în sistemul de sănătate. Datele medicale nu vor fi înscrise direct pe cipul cărții electronice.
Oficialii Ministerului de Interne precizează, de asemenea, că accesul la informațiile medicale va fi limitat, neexistând posibilitatea ca toate autoritățile statului să consulte aceste date.
Platforma eSanatateaMea intră în scenă
Schimbarea este legată de lansarea platformei eSanatateaMea, care va permite utilizarea cărții electronice de identitate în relația cu sistemul medical.
Platforma a fost testată în județul Bihor. Începând cu 1 septembrie, utilizatorii ar urma să își poată crea conturi, iar de la 1 octombrie sistemul este prevăzut să fie funcțional în totalitate.
Prin această infrastructură, autoritățile urmăresc să simplifice identificarea pacienților și accesul acestora la serviciile medicale.
Schimbarea face parte din digitalizarea sistemului medical
Utilizarea cărții electronice de identitate în locul cardului de sănătate este legată de un proces mai amplu de modernizare a sistemelor informatice din domeniul medical.
Pentru pacienți, noul mecanism ar putea însemna folosirea unui singur document pentru mai multe servicii și reducerea numărului de documente fizice necesare în relația cu medicii, spitalele și farmaciile.
În această etapă, însă, cardul de sănătate nu este eliminat. Persoanele care au deja cardul îl pot folosi în continuare, în timp ce deținătorii cărții electronice de identitate vor avea posibilitatea să utilizeze treptat și noua modalitate de identificare.