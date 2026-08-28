Restricții de circulaţie pe Valea Oltului, prelungite până la 15 noiembrie. Care este motivul

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 28 aug. 2026, 16:19

Restricțiile de circulație de pe DN7-Valea Oltului, pe sectorul Călimănești-Căciulata-Câinenii Mari, au fost prelungite până la 15 noiembrie 2026. Vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone nu vor putea circula pe acest tronson, de luni până sâmbătă, între orele 08:00 și 17:30.

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