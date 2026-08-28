Restricții de circulaţie pe Valea Oltului, prelungite până la 15 noiembrie. Care este motivul

Restricțiile de circulație de pe DN7-Valea Oltului, pe sectorul Călimănești-Căciulata-Câinenii Mari, au fost prelungite până la 15 noiembrie 2026. Vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone nu vor putea circula pe acest tronson, de luni până sâmbătă, între orele 08:00 și 17:30.
Lucrări de stabilizare a versanților pe Valea Oltului
Restricțiile de circulație instituite pe DN7, în zona Valea Oltului, se prelungesc până la 15 noiembrie 2026, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova. Măsura vizează sectorul de drum cuprins între Călimănești-Căciulata și Câinenii Mari. În intervalul 08:00 – 17:30, de luni până sâmbătă, este interzisă circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.
„Restricțiile de circulație instituite pe DN7, pe sectorul cuprins între Călimănești – Căciulata și Câinenii Mari, se prelungesc până la 15 noiembrie 2026. În continuare, în intervalul 08:00 – 17:30, de luni până sâmbătă, este interzisă circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone”, transmite DRDP Craiova, într-o postare publicată pe Facebook.
Potrivit instituției, restricțiile sunt necesare pentru ca lucrările să se desfășoare în condiții de siguranță, dar și pentru protejarea participanților la trafic și a muncitorilor aflați în zona de șantier.
Lucrări pentru stabilizarea versanților
Lucrările de pe Valea Oltului vizează stabilizarea versanților de-a lungul DN7, prin montarea unor plase de siguranță și a unor bariere de retenție.
La sfârșitul lunii iulie, DRDP Craiova anunța că traficul urma să fie restricționat pe parcursul lunii august, în contextul intervențiilor desfășurate pentru punerea în siguranță a versanților. Zona este caracterizată de rocă friabilă și instabilă, iar întreruperea lucrărilor ar putea favoriza desprinderea unor blocuri de piatră și producerea unor accidente grave. Oficialii DRDP Craiova au precizat că, din acest motiv, lucrările nu pot fi suspendate până când versanții nu vor fi puși în siguranță.
Șoferii sunt sfătuiți să țină cont de restricțiile instituite și să își planifice deplasările în funcție de programul lucrărilor.