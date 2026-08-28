Guvernul alocă 802,45 milioane de lei pentru Programul pentru școli 2026-2027. Peste 1,86 milioane de copii beneficiază de produse gratuite

Scris de Darius Stănescu Publicat: 28 aug. 2026, 16:30

Guvernul a aprobat vineri bugetul destinat Programului pentru școli al României, pentru anul școlar 2026–2027. Suma totală alocată ajunge la 802,45 milioane de lei, iar măsura vizează peste 1,86 milioane de elevi și preșcolari.

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