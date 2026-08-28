Guvernul alocă 802,45 milioane de lei pentru Programul pentru școli 2026-2027. Peste 1,86 milioane de copii beneficiază de produse gratuite

Guvernul a aprobat vineri bugetul destinat Programului pentru școli al României, pentru anul școlar 2026–2027. Suma totală alocată ajunge la 802,45 milioane de lei, iar măsura vizează peste 1,86 milioane de elevi și preșcolari.
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a transmis că hotărârea menține participarea României la Programul pentru școli al Uniunii Europene. Prin acest mecanism, copiii primesc gratuit produse lactate, produse de panificație, fructe și legume, alături de activități educative privind alimentația sănătoasă.
Cum este împărțit bugetul
Din totalul aprobat, 89,1 milioane de lei reprezintă finanțare europeană. Această componentă include și circa 1,62 milioane de lei pentru evaluarea programului.
Restul de 713,35 milioane de lei este acoperit din fonduri naționale.
Cea mai mare parte a banilor merge către distribuția de lapte și produse lactate. Pentru aceste produse au fost prevăzute 376,21 milioane de lei, la care se adaugă 37,29 milioane de lei pentru activitățile educative conexe.
Pentru produsele de panificație, precum cornuri, batoane, biscuiți și covrigei, bugetul se ridică la 242,31 milioane de lei. Fructele și legumele beneficiază de 107,39 milioane de lei, iar măsurile educative asociate au primit încă 37,29 milioane de lei.
Evaluarea modului în care se derulează programul va costa aproximativ 1,95 milioane de lei.
Ce criterii au fost luate în calcul
Bugetul a fost calculat în funcție de numărul estimat de beneficiari, respectiv 1,86 milioane de copii, valoarea zilnică stabilită pentru fiecare elev sau preșcolar și numărul zilelor în care produsele urmează să fie distribuite în structura anului școlar 2026–2027.
Fondurile includ și alocările stabilite definitiv pentru România prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene 2026/873. Aceasta acoperă atât finanțarea pentru anul școlar următor, cât și ajustările aferente anului școlar 2025–2026.
Pentru anul școlar precedent sunt prevăzute suplimentări pentru componenta de fructe și lapte, în valoare totală de 366.978 euro.