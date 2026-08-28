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Dunărea scade dramatic. Ce plan are Guvernul pentru Centrala de la Cernavodă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 aug. 2026, 17:15
Actualizat28 aug. 2026, 17:53
SursăRealitatea PLUS

Este oficial! Starea de alertă energetică se prelungește. Guvernul extinde măsurile de siguranță până pe data de 30 septembrie. Pe fondul condițiilor hidrologie nefavorabile și al debitului scăzut al Dunării, Executivul e rezervat în privința repornirii Unităților 1 și 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Se ia în calcul inclusiv completarea apei prin aducerea cisternelor pe calea ferată sau pe șosea, ori cu ajutorul apei din puțuri. În paralel, în timpul unei conferințe de presă, președintele Nicușor Dan a declarat că hidrologii spun că în câteva săptămâni nivelul apei va fi suficient pentru repornirea centralei.

Nivelul Dunării se menține extrem de scăzut, astfel că Executivul a decis să prelungească starea de alertă în sectorul energetic. În acest sens urmează să fie convocat Comitetul Național pentru Situații de Urgență. În cazul extrem în care nivelul Dunării în zona Centralei ar ajunge la doar 1 metru, responsabilii iau în calcul completarea necesarului de apă aducând cisterne pe calea ferată sau șosea, cu mașinile pompierilor. Între timp, guvernul apelează la măsuri temporare de urgență.

În anumite zone din țară, Dunărea este complet secată, iar de multe ori oamenii trec cu mașina sau chiar la pas.

Potrivit experților, scenariul unei secete pe Dunăre nu a fost inopinat. Semnele au existat chiar din luna mai a acestui an. Debitul măsura atunci aproximativ 2500 de metri cubi pe secundă, în condițiile în care ar fi trebuit să se mențină la 8000-9000 de metri cubi pe secundă.

În paralel, președintele Nicușor Dan a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că hidrologii prevăd o creștere a debitului fluviului, astfel încât centrala de la Cernavodă ar putea fi redeschisă în câteva săptămâni, dar specialiștii nu sunt la fel de optimiști.

"Cernavoda este o chestiune de săptămâni, două săptămâni, trei săptămâni, până când hidrologii spun că vom avea suficientă apă pentru a porni cel puţin unul din reactoarele de la Cernavodă. Apoi, din fericire, noi suntem interconectaţi MUSCA 20.04 suntem interconectaţi cu Ucraina, suntem interconectaţi cu Bulgaria, care din fericire are o capacitate de stocare consistentă şi deja centrala de la Cernavodă cât are, zece zile de când este oprită, cam aşa, şi am reuşit să funcţionăm toţi deci cu riscul care este îl evaluez ca fiind foarte mic în momentul ăsta ca să fie decuplați niște operatori industriali, o să reușim să să trecem de criza asta", afirma Nicușor Dan.

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