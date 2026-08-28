Dunărea scade dramatic. Ce plan are Guvernul pentru Centrala de la Cernavodă

Publicat 28 aug. 2026, 17:15 Actualizat 28 aug. 2026, 17:53 Sursă Realitatea PLUS

Este oficial! Starea de alertă energetică se prelungește. Guvernul extinde măsurile de siguranță până pe data de 30 septembrie. Pe fondul condițiilor hidrologie nefavorabile și al debitului scăzut al Dunării, Executivul e rezervat în privința repornirii Unităților 1 și 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Se ia în calcul inclusiv completarea apei prin aducerea cisternelor pe calea ferată sau pe șosea, ori cu ajutorul apei din puțuri. În paralel, în timpul unei conferințe de presă, președintele Nicușor Dan a declarat că hidrologii spun că în câteva săptămâni nivelul apei va fi suficient pentru repornirea centralei.

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