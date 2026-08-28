Canalul Sulina, tot mai aglomerat: traficul navelor comerciale a crescut cu până la 50%

Traficul navelor comerciale prin punctele de trecere a frontierei din Sulina și Tulcea a crescut puternic după reducerea circulației maritime spre porturile ucrainene de la Marea Neagră. Garda de Coastă anunță majorări de până la 50%, începând din iulie 2026, și susține că verificările de frontieră nu sunt cauza timpilor de așteptare de la intrarea pe Canalul Sulina.
La Punctul de Trecere a Frontierei Sulina, traficul a fost cu aproximativ 25% mai mare decât în perioada similară a anului trecut. La Tulcea, creșterea a ajuns la circa 50%, potrivit datelor comunicate de Garda de Coastă.
Navele au fost redirecționate spre Dunăre
Majorarea traficului este pusă pe seama schimbării rutelor comerciale după ce navele nu au mai folosit, din luna iulie, Canalul Bâstroe și porturile maritime ucrainene. Atacurile Rusiei au afectat activitatea portuară de la Marea Neagră, iar o parte dintre transporturi au fost orientate către porturile fluviale de pe Dunăre.
În aceste condiții, Canalul Sulina a devenit una dintre rutele esențiale pentru navele care transportă mărfuri către și dinspre Ucraina, inclusiv cereale destinate exportului.
Garda de Coastă: nu au existat probleme de personal
Reprezentanții Gărzii de Coastă resping informațiile potrivit cărora aglomerația de nave din apropierea Canalului Sulina ar fi fost provocată de controalele realizate la frontieră.
Instituția transmite că nu au fost semnalate situații în care punctele de frontieră din Sulina și Tulcea să nu dispună de suficienți angajați pentru verificarea navelor aflate în tranzit prin Canalul Sulina.
Controlul este efectuat atât la intrarea, cât și la ieșirea din România. Procedura presupune verificări la bord realizate de echipe mixte, formate din polițiști de frontieră, reprezentanți ai Autorității Navale Române, ai Autorității Vamale și, în funcție de situație, ai altor instituții cu atribuții de control.
Zeci de nave, în așteptare lângă Sulina
Reuters a relatat miercuri că până la 70 de nave așteptau în apropierea Canalului Sulina pentru a putea ajunge la porturile ucrainene și a încărca cereale pentru export.
Înainte de intensificarea atacurilor, porturile maritime ale Ucrainei gestionau aproximativ 90% din exporturile de cereale ale țării. Blocajele și riscurile de securitate de la Marea Neagră au împins însă o parte din fluxuri către porturile de pe Dunăre, care au capacități de operare mai mici.
Accesul navelor este îngreunat și de prioritizarea unor transporturi, cum sunt cele de combustibil, dar și de alertele aeriene care duc la oprirea temporară a activităților portuare. Ucraina se află printre cei mai importanți exportatori mondiali de cereale, iar întârzierile de pe rutele sale comerciale pot influența prețurile alimentelor pe piețele internaționale.