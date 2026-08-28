Canalul Sulina, tot mai aglomerat: traficul navelor comerciale a crescut cu până la 50%

Scris de Darius Stănescu Publicat: 28 aug. 2026, 17:43

Traficul navelor comerciale prin punctele de trecere a frontierei din Sulina și Tulcea a crescut puternic după reducerea circulației maritime spre porturile ucrainene de la Marea Neagră. Garda de Coastă anunță majorări de până la 50%, începând din iulie 2026, și susține că verificările de frontieră nu sunt cauza timpilor de așteptare de la intrarea pe Canalul Sulina.

Distribuie articolul