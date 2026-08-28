Comisia Europeană cere Meta să ofere și copiilor din UE restricțiile acceptate în Statele Unite

Comisia Europeană cere Meta să ofere copiilor și adolescenților din Uniunea Europeană cel puțin același nivel de protecție pe Facebook și Instagram pe care compania a acceptat să îl introducă în Statele Unite, unde adolescenții vor avea implicit o limită cumulată de două ore pe zi pe cele două platforme și accesul va fi blocat pe timpul nopții. „Mingea este în terenul Meta”, a transmis joi Comisia Europeană, după acordul încheiat de gigantul tehnologic cu autoritățile americane, scrie AFP, citată de France24.
Bruxelles-ul investighează Meta pentru aceleași tipuri de riscuri legate de efectele asupra copiilor și adolescenților, iar în luna iulie Comisia a constatat preliminar că designul Facebook și Instagram, care favorizează utilizarea compulsivă, încalcă Digital Services Act (DSA).
Meta a ajuns la un acord de aproximativ 18 miliarde de dolari cu autoritățile din mai multe state americane, sumă care urmează să fie plătită pe parcursul a zece ani, într-un proces privind siguranța copiilor pe platformele companiei. Printre schimbările acceptate se numără o limită implicită de două ore pe zi, calculată cumulat pentru Facebook și Instagram, care poate fi dezactivată doar cu permisiunea unui părinte, un „Night Mode” care blochează accesul adolescenților între miezul nopții și ora 6:00, oprirea implicită a notificărilor push în timpul programului școlar (8:00-15:00) și avertismente transmise adolescenților la fiecare 15 minute de utilizare continuă. Majoritatea măsurilor trebuie menținute timp de zece ani.
Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, a declarat joi că Bruxelles-ul a urmărit „foarte îndeaproape” acordul american și că au avut loc deja noi discuții cu Meta după anunțarea acestuia. „Mingea este în terenul Meta. Meta știe ce așteptăm de la ei. Acum este responsabilitatea companiei să ofere aceste angajamente în Uniunea Europeană, pentru a-i proteja și pe copiii noștri”, a spus Regnier, citat de AFP. Potrivit acestuia, Comisia investighează compania „pentru exact aceleași suspiciuni” care au stat la baza procesului american și urmărește pentru minorii europeni o protecție „cel puțin la fel de bună”.
Presiunea Bruxelles-ului asupra Meta nu a pornit de la acordul american. Pe 10 iulie, Comisia Europeană a constatat preliminar că Meta încalcă Digital Services Act prin modul în care sunt proiectate Facebook și Instagram, investigația vizând în special scroll-ul infinit, redarea automată a videoclipurilor, notificările push și sistemele de recomandare puternic personalizate — mecanisme despre care Comisia susține că pot încuraja continuarea navigării și dezvoltarea unor obiceiuri nesănătoase sau a utilizării compulsive.
Potrivit Comisiei, Meta nu a evaluat suficient riscurile pe care acest tip de design le poate avea asupra sănătății fizice și mintale a utilizatorilor, inclusiv asupra minorilor și adulților vulnerabili, iar măsurile luate până acum de companie nu ar fi suficiente pentru reducerea acestor riscuri, inclusiv în privința controlului timpului petrecut pe platforme și a instrumentelor de control parental. Meta a contestat concluziile preliminare ale Comisiei, dar a anunțat că va continua dialogul cu autoritățile europene. Dacă încălcările DSA vor fi confirmate și problemele nu vor fi remediate, Comisia poate aplica amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală mondială a companiei.
Un cadru legislativ mai amplu, pregătit pentru toamnă
Disputa cu Meta are loc în contextul unei dezbateri mai ample la nivel european privind accesul copiilor la rețelele sociale. Un grup special de experți creat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a prezentat raportul final în iulie, recomandând evitarea completă a ecranelor pentru bebeluși și copiii foarte mici, iar până la 12 ani, accesul limitat la servicii și rețele sociale adecvate vârstei, folosite sub supravegherea unui adult. Pentru adolescenții între 13 și 18 ani, autonomia ar urma să crească gradual, în special pe platformele care introduc măsuri eficiente de siguranță.
Von der Leyen este așteptată să prezinte, pe 16 septembrie, direcția pe care Comisia Europeană intenționează să o urmeze în privința restricțiilor de acces la rețelele sociale, urmând ca o propunere legislativă să fie prezentată ulterior în acest an. „Nu este vorba despre dacă copiii pot avea acces la rețelele sociale. Este vorba despre dacă și când rețelele sociale pot avea acces la copiii noștri”, a declarat von der Leyen luna trecută, potrivit AFP.
O a doua investigație: accesul copiilor sub 13 ani
Într-o investigație separată, Comisia Europeană a constatat preliminar, în luna aprilie, că Meta nu ia suficiente măsuri pentru a împiedica accesul copiilor sub 13 ani pe Facebook și Instagram, deși aceasta este vârsta minimă stabilită chiar de condițiile de utilizare ale companiei.