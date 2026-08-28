Comisia Europeană cere Meta să ofere și copiilor din UE restricțiile acceptate în Statele Unite

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 11:57

Comisia Europeană cere Meta să ofere copiilor și adolescenților din Uniunea Europeană cel puțin același nivel de protecție pe Facebook și Instagram pe care compania a acceptat să îl introducă în Statele Unite, unde adolescenții vor avea implicit o limită cumulată de două ore pe zi pe cele două platforme și accesul va fi blocat pe timpul nopții. „Mingea este în terenul Meta”, a transmis joi Comisia Europeană, după acordul încheiat de gigantul tehnologic cu autoritățile americane, scrie AFP, citată de France24.

Distribuie articolul