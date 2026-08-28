Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Tânără de 20 de ani, mamă pentru frații săi abandonați. ”L-am crescut de mic, din fașă”
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat28 aug. 2026, 10:14
SursăRealitatea PLUS
O tânără de 20 de ani dintr-o comună din județul Arad a ajuns să fie mamă pentru frații ei mai mici, după ce părinții i-au părăsit. Cei trei copii locuiesc împreună cu bunica lor, o femeie în vârstă care abia reușește să le asigure traiul de zi cu zi. Pentru a face rost de bani, copiii culeg plante de pe dealuri, iar bunica merge zilnic la piață și le vinde pentru câțiva lei.
Citește și
- 13:06Weekend Sessions deschide sezonul de toamnă la Constanța, cu Seaside Sessions în Piața Ovidiu: Soul Serenade Jazz Quartet
- 11:57Comisia Europeană cere Meta să ofere și copiilor din UE restricțiile acceptate în Statele Unite
- 11:09 Fănel Bogos: ”S-a declanșat un război împotriva mea, vor să mă închidă. Concurența m-a căutat inclusiv în pușcărie să facă presiuni”
- 11:04INS: Populația rezidentă a României a scăzut la 19,041 milioane de persoane la 1 ianuarie 2026
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News