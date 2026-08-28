Tânără de 20 de ani, mamă pentru frații săi abandonați. ”L-am crescut de mic, din fașă”

Publicat 28 aug. 2026, 10:14 Sursă Realitatea PLUS

O tânără de 20 de ani dintr-o comună din județul Arad a ajuns să fie mamă pentru frații ei mai mici, după ce părinții i-au părăsit. Cei trei copii locuiesc împreună cu bunica lor, o femeie în vârstă care abia reușește să le asigure traiul de zi cu zi. Pentru a face rost de bani, copiii culeg plante de pe dealuri, iar bunica merge zilnic la piață și le vinde pentru câțiva lei.

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