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Tânără de 20 de ani, mamă pentru frații săi abandonați. ”L-am crescut de mic, din fașă”

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 aug. 2026, 10:14
SursăRealitatea PLUS

O tânără de 20 de ani dintr-o comună din județul Arad a ajuns să fie mamă pentru frații ei mai mici, după ce părinții i-au părăsit. Cei trei copii locuiesc împreună cu bunica lor, o femeie în vârstă care abia reușește să le asigure traiul de zi cu zi. Pentru a face rost de bani, copiii culeg plante de pe dealuri, iar bunica merge zilnic la piață și le vinde pentru câțiva lei.

La 20 de ani, Bianca își crește frații

”Ea tot mereu îmi zice că eu o să-i iau locul în piață. Eu zic: «Da, buni!”, sunt cuvintele pline de durere rostite de un copil de aproape 9 ani.

Băiatul și frații săi mai mici au fost crescuți de sora lor mai mare, care abia a împlinit 20 de ani.

”Eu am fost crescută de buni. Pe el l-am crescut de mic, din fașă până acum. Eu am grijă de ei că bunica e zi de zi la piață și ea vine doar seara”, a declarat tânăra.

Acesta merge zilnic cu frații săi, dis-de-dimineață, pe deal pentru a culege plante pe care bunica sa le vinde pentru a face rost de bani.

”Pe asta 10 lei. Pe tot ăsta câștigă 20 de lei, 40 de lei. Ne ia nouă cartofi din ăștia, ca să facă Bianca mâncare, ca să mâncăm”, a spus băiatul.

Dorința Biancăi: o mașină de spălat

Întrebat care e cea mai bună mâncare pe care sora lui știe să o facă acesta a răspuns: ”Ciorba”.

În timp ce alte tinere de vârsta ei râvnesc la genți și haine de brand, tot ce își dorește Bianca este o mașină de spălat ca să nu mai fie nevoită să spele hainele la mână.

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