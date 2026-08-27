Gabriela Cristea a dat o avere ca să slăbească 35 de kilograme. Cât a costat tratamentul într-un singur an

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 19:34

Gabriela Cristea a reușit să slăbească aproximativ 35 de kilograme într-un an, după ce a urmat un tratament medical cu injecții pentru scăderea în greutate. Fosta prezentatoare TV a povestit despre perioada în care a ajuns la aproximativ 100 de kilograme, despre problemele cu care s-a confruntat și despre suma pe care a investit-o pentru tratament.

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