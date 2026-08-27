Gabriela Cristea a dat o avere ca să slăbească 35 de kilograme. Cât a costat tratamentul într-un singur an

Gabriela Cristea a reușit să slăbească aproximativ 35 de kilograme într-un an, după ce a urmat un tratament medical cu injecții pentru scăderea în greutate. Fosta prezentatoare TV a povestit despre perioada în care a ajuns la aproximativ 100 de kilograme, despre problemele cu care s-a confruntat și despre suma pe care a investit-o pentru tratament.
Transformarea Gabrielei Cristea a durat aproximativ un an
În ultimul an, Gabriela Cristea a trecut printr-o schimbare importantă în ceea ce privește greutatea sa. Vedeta a povestit că a apelat la un tratament medical cu injecții pentru slăbit, recomandat și urmărit de un medic diabetolog.
La un moment dat, fosta prezentatoare TV ajunsese la aproximativ 100 de kilograme. Potrivit declarațiilor sale, greutatea îi provoca și o serie de probleme asociate obezității.
Printre dificultățile despre care a vorbit s-au numărat apneea de somn, problemele legate de tensiunea arterială, ficatul gras și nivelul ridicat al colesterolului.
În acest context, Gabriela Cristea a decis să înceapă un tratament destinat scăderii în greutate. Procesul nu a fost însă unul rapid, iar vedeta a explicat că rezultatele au apărut treptat, pe parcursul unei perioade de aproximativ un an, scrie Click.
După ce a pierdut aproximativ 35 de kilograme, Gabriela Cristea spune că a ajuns acum în etapa în care trebuie să își mențină greutatea.
Tratamentul a costat mii de euro
Scăderea în greutate a presupus însă și o cheltuială importantă. Gabriela Cristea a dezvăluit că, pe durata unui singur an, a plătit între 4.000 și 5.000 de euro pentru tratamentul cu injecții pentru slăbit.
Vedeta a explicat că prețul unei doze poate varia considerabil de la o lună la alta, în funcție de tratamentul urmat.
„O doză ajunge de la 900 de lei până la 1.700 sau chiar 2.400 de lei pe lună. Pentru cineva care trăiește dintr-un salariu de 4.000 de lei, este imposibil. Decât să decontăm la nesfârșit medicamente care tratează doar efectul, mai bine s-ar gândi decidenții să trateze obezitatea din timp.”
Gabriela Cristea a recunoscut că suma acumulată pe parcursul tratamentului este una considerabilă și că un astfel de cost poate fi dificil de suportat pentru multe persoane.
„Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”, a explicat vedeta, referindu-se la banii cheltuiți pentru tratamentul desfășurat timp de aproximativ un an.
Organismul a avut reacții în timpul tratamentului
Pe lângă rezultatul obținut, Gabriela Cristea a vorbit și despre dificultățile apărute pe parcursul tratamentului.
Vedeta a explicat că organismul său a avut anumite reacții în unele perioade, în special atunci când consuma alimente pe care nu le tolera bine sau când doza tratamentului era mărită.
Printre efectele menționate s-au aflat problemele digestive. Constipația este, potrivit declarațiilor sale, una dintre reacțiile cu care încă se confruntă.
Experiența prin care a trecut nu este considerată de Gabriela Cristea un model care să poată fi aplicat automat de orice persoană.
Vedeta a atras atenția că fiecare organism poate reacționa diferit la un astfel de tratament și că decizia de a urma terapia trebuie luată la recomandarea unui medic și sub supraveghere medicală.