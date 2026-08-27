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MAE, avertizare de călătorie pentru Nepal după inundațiile catastrofale din Rasuwa

Inundații Nepal/ Foto: Profimedia

Inundații Nepal/ Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 aug. 2026, 13:42
Actualizat27 aug. 2026, 13:44

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii români aflați, în tranzit sau care intenționează să călătorească în Nepal că în Districtul Rasuwa, din nordul țării, se înregistrează inundații severe, cu posibilitatea extinderii acestora. În context, MAE recomandă evitarea zonelor afectate și respectarea instrucțiunilor emise de autoritățile locale.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Federală Democratică Nepal că, începând cu dimineața zilei de miercuri, în Districtul Rasuwa, din nordul țării, se înregistrează inundații severe.

Potrivit MAE, există posibilitatea ca inundațiile să se extindă. În acest context, autoritățile române recomandă cetățenilor să evite deplasarea în zonele afectate și să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale.

Numere de urgență în Nepal

În cazul unei situații de urgență, cetățenii români pot apela următoarele numere locale:

  • Numere de urgență: 1234 și 1144;

  • Poliția Turistică: 9851289445.

MAE reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României în Republica India: +91 11 2411 1015. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și sunt preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

Pentru situații dificile, speciale, cu caracter de urgență, cetățenii români au la dispoziție și telefonul de urgență al Ambasadei României la New Delhi: +91 81 3030 3444.

Ce recomandă MAE

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să consulte paginile web newdelhi.mae.ro și www.mae.ro pentru informații și recomandări de călătorie.

Totodată, MAE reamintește că românii care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și sfaturi de călătorie.

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