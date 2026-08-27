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MAE, avertizare de călătorie pentru Nepal după inundațiile catastrofale din Rasuwa
Inundații Nepal/ Foto: Profimedia
Publicat27 aug. 2026, 13:42
Actualizat27 aug. 2026, 13:44
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii români aflați, în tranzit sau care intenționează să călătorească în Nepal că în Districtul Rasuwa, din nordul țării, se înregistrează inundații severe, cu posibilitatea extinderii acestora. În context, MAE recomandă evitarea zonelor afectate și respectarea instrucțiunilor emise de autoritățile locale.
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