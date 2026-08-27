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Armata trimite specialiști EOD la Plauru după incendiul de miercuri
Incendiu Tulcea/ FOTO: Captură Realitatea PLUS
O echipă de specialiști EOD (de neutralizare a munițiilor neexplodate - n.r.) din cadrul Ministerului Apărării Naționale se deplasează joi, 27 august, în apropiere de satul Plauru, județul Tulcea, pentru a cerceta cauzele incendiului izbucnit miercuri după-amiază, în urma unui atac cu drone al Rusiei asupra infrastructurii portuare ucrainene. Localnicii ar fi auzit o explozie înainte de izbucnirea flăcărilor.
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