Armata trimite specialiști EOD la Plauru după incendiul de miercuri

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 27 aug. 2026, 13:29

O echipă de specialiști EOD (de neutralizare a munițiilor neexplodate - n.r.) din cadrul Ministerului Apărării Naționale se deplasează joi, 27 august, în apropiere de satul Plauru, județul Tulcea, pentru a cerceta cauzele incendiului izbucnit miercuri după-amiază, în urma unui atac cu drone al Rusiei asupra infrastructurii portuare ucrainene. Localnicii ar fi auzit o explozie înainte de izbucnirea flăcărilor.

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