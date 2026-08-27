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Armata trimite specialiști EOD la Plauru după incendiul de miercuri

Incendiu Tulcea/ FOTO: Captură Realitatea PLUS

Incendiu Tulcea/ FOTO: Captură Realitatea PLUS

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 27 aug. 2026, 13:29

O echipă de specialiști EOD (de neutralizare a munițiilor neexplodate - n.r.) din cadrul Ministerului Apărării Naționale se deplasează joi, 27 august, în apropiere de satul Plauru, județul Tulcea, pentru a cerceta cauzele incendiului izbucnit miercuri după-amiază, în urma unui atac cu drone al Rusiei asupra infrastructurii portuare ucrainene. Localnicii ar fi auzit o explozie înainte de izbucnirea flăcărilor.

O echipă de specialiști din cadrul Ministerului Apărării Naționale (MApN) se deplasează joi în zona satului Plauru, județul Tulcea, pentru cercetarea la fața locului și stabilirea cauzelor incendiului izbucnit miercuri după-amiază, în contextul unui atac cu drone al Rusiei asupra infrastructurii portuare din Ucraina.

„În dimineața zilei de joi, 27 august, o echipă de specialiști EOD din cadrul Ministerului Apărării Naționale se deplasează în zonă pentru cercetarea la fața locului. Revenim cu detalii pe măsură ce acestea vor deveni disponibile”, transmite Ministerul Apărării într-un comunicat.

Incendiul a fost făcut public miercuri după-amiază de Romsilva, într-o postare pe Facebook, iar localnicii susțin că focul ar fi izbucnit în urma exploziei unei drone.

Din informațiile apărute în spațiul public până în prezent, focul a izbucnit la aproximativ doi kilometri de satul Plauru, pe malul brațului Chilia al Dunării.

Pentru stingerea incendiului au intervenit angajați ai Direcției Silvice Tulcea, pompieri voluntari ai serviciului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Ceatalchioi și nouă pompieri ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Delta.

Incendiul a afectat aproximativ 2.000 de metri pătrați de pădure de salcâmi. Potrivit autorităților, focul a fost lichidat în timpul nopții, iar un echipaj al Poliției de Frontieră a asigurat perimetrul pe parcursul nopții.

Reamintim că miercuri, în jurul orei 13:15, populația din nord-estul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert, pe fondul unui atac cu drone desfășurat în contextul războiului din Ucraina.

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