Confederațiile sindicale resping proiectul Legii salarizării. „Nu rezolvă problemele sistemului”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 27 aug. 2026, 11:58

Cele cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național critică ultima formă a proiectului Legii salarizării în sectorul public și susțin că problemele semnalate anterior nu au fost rezolvate. Sindicatele acuză erori majore de fundamentare și aplicare și avertizează că proiectul poate genera noi inechități, discriminări și litigii.

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