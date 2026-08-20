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Politica· 2 min citire
Pîslaru a trimis de două ori legea salariilor către UE. Proiectul ar fi fost respins de fiecare dată: se iau în calcul noi taxe - SURSE
Dragos Pislaru
Publicat20 aug. 2026, 13:40
SursăRealitatea PLUS
Dragoș Pîslaru ar analiza noi creșteri de taxe pentru a acoperi cheltuielile prevăzute de legea salarizării. Printre variante se află menținerea definitivă a contribuției la sănătate pentru pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei. Măsura ar putea continua astfel și după expirarea perioadei stabilite prin prevederile actuale, conform Realitatea PLUS.
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