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Politica· 2 min citire

Pîslaru a trimis de două ori legea salariilor către UE. Proiectul ar fi fost respins de fiecare dată: se iau în calcul noi taxe - SURSE

Dragos Pislaru

Dragos Pislaru

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 aug. 2026, 13:40
SursăRealitatea PLUS

Dragoș Pîslaru ar analiza noi creșteri de taxe pentru a acoperi cheltuielile prevăzute de legea salarizării. Printre variante se află menținerea definitivă a contribuției la sănătate pentru pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei. Măsura ar putea continua astfel și după expirarea perioadei stabilite prin prevederile actuale, conform Realitatea PLUS.

Pensionarii contestă menținerea contribuției

Planul luat în calcul ar transforma plata CASS pentru pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei într-o măsură permanentă. În prezent, contribuția ar trebui eliminată după încheierea perioadei prevăzute de lege, însă această obligație ar putea rămâne în vigoare. Schimbarea este contestată de pensionari și de reprezentanții sindicatelor.

Aceștia consideră că menținerea CASS ar însemna o dublă taxare, deoarece pensionarii au plătit deja contribuții în perioada în care au lucrat. Ei atrag atenția și că o pensie de 3.000 de lei nu mai poate fi tratată drept un venit ridicat, după scumpirile din ultimii ani. Aplicarea permanentă a contribuției ar reduce în continuare veniturile persoanelor care depășesc acest prag.

Costuri suplimentare de 12 miliarde de lei

Menținerea CASS, împreună cu alte posibile majorări de taxe, ar urma să acopere cheltuielile suplimentare generate de noua lege a salarizării. Anvelopa bugetară necesară proiectului ar fi fost majorată la 12 miliarde de lei, informație prezentată cu numai câteva ore înaintea întâlnirii decisive de la Palatul Cotroceni. Diferența ar urma să fie acoperită prin venituri suplimentare la buget, inclusiv prin măsuri care i-ar putea afecta pe pensionari.

O nouă variantă a legii salarizării ar fi fost trimisă în cursul nopții la Bruxelles, înainte să fie prezentată public. Documentul nu ar fi fost acceptat, fiind solicitate explicații clare despre sursele din care vor fi finanțate cheltuielile suplimentare. În acest context, creșterea taxelor și menținerea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei ar fi intrat pe lista soluțiilor analizate.

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