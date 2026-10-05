Petrișor Peiu, după negocierile de la Cotroceni: „AUR nu va intra la guvernare”. Ce spune despre poziția partidului

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 oct. 2026, 15:28

Petrișor Peiu, reprezentantul AUR la consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea noului Guvern, a transmis că partidul are o poziție oficială și unitară privind viitorul Executiv. Potrivit acestuia, AUR a decis prin vot unanim să susțină un Guvern din care nu va face parte. Peiu a criticat, totodată, poziția președintelui Nicușor Dan și i-a reproșat acestuia că s-ar fi îndepărtat de regulile democratice.

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