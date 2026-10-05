Petrișor Peiu, după negocierile de la Cotroceni: „AUR nu va intra la guvernare”. Ce spune despre poziția partidului

Petrișor Peiu, reprezentantul AUR la consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea noului Guvern, a transmis că partidul are o poziție oficială și unitară privind viitorul Executiv. Potrivit acestuia, AUR a decis prin vot unanim să susțină un Guvern din care nu va face parte. Peiu a criticat, totodată, poziția președintelui Nicușor Dan și i-a reproșat acestuia că s-ar fi îndepărtat de regulile democratice.
Petrișor Peiu, prim vicepreședinte AUR , a transmis, la consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea noului Guvern, că partidul are o poziție oficială și unitară privind viitorul Executiv. Potrivit acestuia, AUR a decis prin vot unanim să susțină un Guvern din care nu va face parte. Peiu a criticat, totodată, poziția președintelui Nicușor Dan și i-a reproșat acestuia că s-ar fi îndepărtat de regulile democratice.
Petrișor Peiu: „Am avut un vot unanim”
Petrișor Peiu a explicat, după întâlnirea de la Cotroceni, că poziția AUR privind formarea viitorului Guvern a fost stabilită printr-un vot unanim în Comitetul Național de Conducere al partidului.
„Am avut un vot unanim pentru a vota un guvern din care nu facem parte. Aceasta este poziția oficială a partidului”, a declarat reprezentantul AUR.
Peiu a respins astfel ideea că în interiorul partidului ar exista, la nivel oficial, mai multe poziții privind susținerea viitorului Executiv.
AUR susține un Guvern din care nu face parte
Potrivit lui Petrișor Peiu, AUR nu intenționează să intre în componența viitorului Guvern, însă poate susține un Executiv prin votul parlamentarilor săi, în condițiile stabilite de conducerea partidului.
Acesta a subliniat că decizia a fost adoptată de structurile statutare ale formațiunii și că orice declarație contrară reprezintă o poziție personală.
„Domnul Bărici vorbește în nume personal. Poate să o facă, orice om poate să o facă, dar toate instituțiile statutare ale partidului au adoptat această poziție”, a spus Peiu.
Critici la adresa lui Nicușor Dan
La consultările de la Palatul Cotroceni, reprezentantul AUR a criticat și modul în care președintele Nicușor Dan ar fi abordat discuțiile cu partidul.
Peiu a afirmat că i-a reproșat șefului statului ceea ce a descris drept un „atac nedemn” la adresa AUR și i-a cerut să precizeze dacă dorește să își exercite rolul de președinte sau să intervină în atribuțiile Parlamentului.
„I-am reproșat deraierea de la democrație și i-am spus că noi ne simțim obligați să apărăm democrația, valorile și regulile fundamentale ale democrației în această țară”, a declarat Petrișor Peiu.
Petrișor Peiu invocă „euroatlantismul României”
În cadrul declarațiilor făcute după consultări, reprezentantul AUR a vorbit și despre ceea ce consideră că reprezintă fundamentul orientării euroatlantice a României.
„Euroatlantismul României înseamnă atașamentul necondiționat la cele trei tratate care sunt baza euroatlantismului României: Tratatul NATO, Tratatul Uniunii Europene și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene”, a afirmat Peiu.
Declarația vine în contextul discuțiilor despre direcția politică și externă a României, dar și despre rolul instituțiilor statului în actuala criză politică.
„Nu există puncte de vedere diferite după vot”
Petrișor Peiu a insistat că eventualele declarații individuale ale unor membri AUR nu modifică poziția oficială a partidului.
„Întotdeauna există un singur punct de vedere al partidului, cel care rezultă în urma votului”, a explicat acesta.
Potrivit lui Peiu, orice membru care ar fi avut o opinie diferită ar fi putut să o prezinte în cadrul Comitetului Național de Conducere și să solicite supunerea acesteia la vot.
„Dacă hotărârea Comitetului Național de Conducere a fost luată în unanimitate, înseamnă că nu există o altă opinie oficială care să ceară votarea sau susținerea unui guvern”, a mai spus reprezentantul AUR.
Poziția AUR, în centrul negocierilor pentru noul Guvern
Declarațiile lui Petrișor Peiu vin într-un moment în care partidele negociază formarea noului Guvern, iar președintele Nicușor Dan trebuie să desemneze persoana care va încerca să formeze Executivul.
În acest context, poziția AUR poate deveni relevantă în calculul majorității parlamentare, chiar dacă formațiunea nu intenționează să intre la guvernare.
Pentru moment, mesajul transmis de AUR prin Petrișor Peiu este că partidul își păstrează decizia adoptată prin vot unanim: susținerea unui Guvern fără participarea directă a formațiunii la Executiv.