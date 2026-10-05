Turc prins cu aur de peste 50.000 de lei ascuns pe corp. 77 de grame erau în pachete lipite cu bandă adezivă

Descoperire neobișnuită făcută de polițiștii de frontieră pe DN5, în județul Giurgiu. Un cetățean turc a fost prins în timp ce transporta 77 de grame de aur, în valoare de peste 50.000 de lei. Metalul prețios era ascuns în două pachete înfoliate și lipite cu bandă adezivă de corp.
Controlul a avut loc în cadrul unei acțiuni de tip BLITZ organizate de polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu. Acțiunea a urmărit prevenirea și combaterea migrației ilegale, dar și depistarea faptelor de criminalitate transfrontalieră, conform Breaking News Giurgiu.
Aur ascuns sub haine, lipit de corp
Polițiștii au oprit pentru verificări un autocar care circula pe ruta Turcia-România. În timpul controlului, atenția oamenilor legii s-a îndreptat către unul dintre pasageri, cetățean turc.
În urma verificărilor amănunțite, polițiștii au descoperit asupra bărbatului două pachete învelite și fixate cu bandă adezivă de culoare maro. Pachetele erau lipite de corp, într-o încercare de a ascunde bunurile și de a evita depistarea lor în timpul controlului.
La desfacerea ambalajelor, oamenii legii au găsit aproximativ 77 de grame de aur.
Valoarea aurului depășește 50.000 de lei
Cantitatea de metal prețios descoperită asupra cetățeanului turc a fost evaluată la aproximativ 50.050 de lei.
Potrivit informațiilor furnizate de polițiștii de frontieră, bărbatul nu a putut prezenta documente care să ateste proveniența aurului, achiziționarea acestuia sau îndeplinirea formalităților vamale.
Aurul a fost ridicat de autorități și depus în camera de corpuri delicte a instituției, urmând să fie păstrat pe durata cercetărilor.
Polițiștii au deschis dosar penal pentru contrabandă
În urma descoperirii, polițiștii de frontieră au întocmit o lucrare penală, fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă.
Anchetatorii urmează să stabilească proveniența aurului, scopul pentru care acesta era transportat și toate împrejurările în care a fost introdus în România.
La finalizarea cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale care se impun. În funcție de rezultatele anchetei și de deciziile autorităților competente, cantitatea de aur descoperită asupra bărbatului ar putea fi confiscată.