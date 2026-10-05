Turc prins cu aur de peste 50.000 de lei ascuns pe corp. 77 de grame erau în pachete lipite cu bandă adezivă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 oct. 2026, 15:33

Descoperire neobișnuită făcută de polițiștii de frontieră pe DN5, în județul Giurgiu. Un cetățean turc a fost prins în timp ce transporta 77 de grame de aur, în valoare de peste 50.000 de lei. Metalul prețios era ascuns în două pachete înfoliate și lipite cu bandă adezivă de corp.

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