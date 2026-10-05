Arsurile în piept: ce poți face dacă se repetă zi de zi

Senzația de arsură în capul pieptului după masă este frecventă și poate apărea ocazional la oricine. Dacă episoadele devin repetate sau afectează somnul și alimentația, problema merită evaluată.
Boala de reflux gastroesofagian apare atunci când conținutul stomacului urcă frecvent în esofag și produce simptome sau complicații. Cele mai cunoscute manifestări sunt arsurile retrosternale și regurgitațiile, dar pot apărea și tuse, răgușeală, senzație de nod în gât sau dificultăți la înghițire.
Tratamentul poate include modificarea orarului și dimensiunii meselor, scădere ponderală și medicamente care reduc secreția acidă. Dacă simptomele persistă sau apar dificultăți la înghițire, scădere în greutate ori sângerare digestivă, investigațiile gastroenterologice pot clarifica severitatea și cauza problemei.
Ai grijă de tine!
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