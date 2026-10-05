Anca Alexandrescu: „România este pe un butoi de pulbere”. Avertismentul realizatoarei emisiunii „Culisele Statului Paralel”

Publicat 5 oct. 2026, 13:23 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a lansat un avertisment dur în ziua în care România așteaptă o nouă desemnare pentru funcția de premier. Aceasta vorbește despre o țară blocată de luni întregi într-o criză politică, despre nemulțumirea tot mai mare a oamenilor și despre o societate care a ajuns să fie profund împărțită.

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