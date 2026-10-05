Anca Alexandrescu: „România este pe un butoi de pulbere”. Avertismentul realizatoarei emisiunii „Culisele Statului Paralel”
Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”
Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a lansat un avertisment dur în ziua în care România așteaptă o nouă desemnare pentru funcția de premier. Aceasta vorbește despre o țară blocată de luni întregi într-o criză politică, despre nemulțumirea tot mai mare a oamenilor și despre o societate care a ajuns să fie profund împărțită.
Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” spune că nu mai are încredere că situația politică se va stabiliza prea curând, în condițiile în care România ajunge la o nouă nominalizare de premier, fără ca blocajul început în urmă cu mai multe luni să fie depășit.
„Suntem la a patra nominalizare, teoretic, diseară o să fie a patra nominalizare. Eu, unu, nu mai cred nimic, adică nu cred că lucrurile se vor mai așeza vreodată. Sau, mă rog, în viitorul apropiat, în țărișoara asta”, a spus Anca Alexandrescu.
Anca Alexandrescu: „România este pe un butoi de pulbere”
Anca Alexandrescu a comparat ceea ce se întâmplă în România cu protestele de amploare din alte state europene. Realizatoarea susține că nemulțumirea românilor există și este profundă, însă aceasta nu s-a transformat până acum într-o mobilizare de amploarea celei văzute în alte țări.
„Eu nu sunt de acord cu violența, știi foarte bine, am spus lucrul acesta de mai multe ori, susțin dreptul la proteste al tuturor cetățenilor români, indiferent de ce parte sunt, dar uite-te și tu. La noi sunt câteva mii de oameni care au ieșit, câteva mii la București, au ieșit prin diaspora, au mai ieșit prin țară câte 50-100 în fiecare capitală de județ, ca să spun așa, și uită-te ce e în Spania și ce este în Franța. Sunt sute de mii de oameni pe străzi.”
În opinia sa, problema nu este că românii nu ar avea motive să protesteze. Anca Alexandrescu vorbește despre pensii, salariile profesorilor, situația medicilor și despre nemulțumirea care există în mai multe categorii sociale.
„Problema nu este că românii nu vor să iasă. Problema este că, stai seama, românii o duc greu, foarte greu, pentru că în timp ce noi vorbim în fiecare zi la televizor, pensiile neindexate de trei ani de zile, profesorii sunt în urmă cu creșterea salariilor, medicii la fel, știi foarte bine în ce situație sunt, absolut toate categoriile sunt nemulțumite. România este pe un butoi de pulbere și am senzația că cineva în fiecare zi mai toarnă câte o picătură în așa fel încât să explodeze.”
Realizatoarea „Culisele Statului Paralel” consideră că oamenii nu sunt lipsiți de interes, ci că nu există încă o direcție comună care să îi unească pe cei nemulțumiți.
„Nu, oamenii nu sunt comozi. Cineva nu reușește să găsească linia comună ca să-i adune pe toți cei nemulțumiți, să protesteze și în urma protestelor să se schimbe cu adevărat ceva fundamental.”
„De ce din luna mai și până acum nu s-a reușit o formulă?”
Anca Alexandrescu a pus sub semnul întrebării și faptul că, după luni de criză, România nu a ajuns nici la o formulă politică stabilă, nici la varianta întoarcerii la urne.
„Întrebarea mea este, de ce din luna mai și până acum nu s-a reușit o formulă în care, <<domnule, nu se poate face nimic din punct de vedere politic, nu se înțeleg partidele, haideți să ne întoarcem înapoi la popor>>. De ce se dorește această stare de tensiune, această stare de, cum să spun, în permanență de butoi cu pulbere care stă să explodeze?”
Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a ridicat semne de întrebare și în legătură cu întâlnirile care au loc într-un moment decisiv pentru scena politică și s-a referit inclusiv la prezența șefei OMV la Palatul Cotroceni.
„Noi stăm și așteptăm să vedem ce mai spun creditorii României și ce ordin a dat OMV astăzi la Palatul Cotroceni. În ecuația asta ne aflăm astăzi. Ce caută șefa OMV-ului astăzi când urmează să se desemneze a patra variantă de prim-ministru și ce caută să se ducă să se vadă cu un prim-ministru care încă este interimar.”
Critici la adresa lui George Simion și a opoziției
Anca Alexandrescu a vorbit și despre situația din opoziție și despre lipsa unor mișcări politice concrete într-un moment pe care îl consideră decisiv. Aceasta a spus că a aflat cu surprindere că George Simion nu merge la Palatul Cotroceni și consideră că liderul AUR ar fi trebuit să fie prezent și să transmită direct poziția partidului.
„Eu am aflat cu surprindere și văd că și liderii de la AUR au aflat că domnul George Simion nu merge astăzi la Palatul Cotroceni. Înțeleg că nu este nici în București, așa a spus domnia sa într-o înregistrare. Eu cred că este un moment extrem de important astăzi. Ar fi trebuit să fie acolo și să spună ferm, nu prin înregistrări pe TikTok și cerându-le oamenilor să iasă în stradă și făcând proteste la Luxemburg.”
Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a adus în discuție și demersul pentru suspendarea președintelui, întrebând ce s-a întâmplat cu semnăturile și de ce, după mai multe luni de criză, nu există o schimbare clară de direcție.
„Pentru că vorbim despre suspendarea președintelui, ce s-a întâmplat cu semnăturile pentru suspendarea președintelui? S-au adunat? Nu s-au adunat? De ce nu se mișcă absolut nimic? Deci suntem după cinci luni de zile, Claudiu, cu același premier interimar, Ilie Bolojan, cu aceeași situație în care românii o duc foarte greu, nici că nu sunt declanșate alegeri anticipate și nici nu se adună semnăturile pentru suspendarea președintelui.”
Anca Alexandrescu: „Oamenii sunt atât de învrăjbiți”
Un alt punct ridicat de Anca Alexandrescu este ruptura tot mai mare dintre români. Aceasta spune că oamenii au ajuns să fie atât de divizați încât apare întrebarea dacă această stare nu este întreținută în mod intenționat.
„Din păcate, astăzi în România lucrurile sunt atât de tare separate și oamenii sunt atât de învrăjbiți și au ajuns să se urască atât de tare unii pe alții încât eu mă întreb dacă nu asta se dorește, Claudiu.”
Realizatoarea TV a vorbit și despre protestele organizate în sprijinul lui Călin Georgescu. Aceasta spune că respectă dreptul oamenilor de a protesta, dar și dreptul celor care locuiesc în zona Arestului Central de a avea liniște.
„Eu le respect dreptul la protest celor care protestează pentru Călin Georgescu, cum le respect și dreptul celor care locuiesc acolo la arestul central să aibă liniște. Dar, dar atenție! Dacă cumva erau cei care sunt cu banane și blugi în stradă și făceau așa, nu cumva exista o dublă măsură?”
Ce spune despre cazul lui Călin Georgescu
Anca Alexandrescu a vorbit și despre dosarul lui Călin Georgescu și susține că, din probele pe care a avut posibilitatea să le vadă, consideră că acestuia i s-a făcut o nedreptate.
„Eu consider, într-adevăr, pe baza a ceea ce am avut eu acces să văd din probele depuse la dosarul lui Călin Georgescu, că într-adevăr este o nedreptate care i s-a făcut lui Călin Georgescu.”
Aceasta a acuzat și existența unei duble măsuri, făcând comparație cu alte dosare și situații care au stârnit controverse publice.
„Au luat vaccinul de un miliard de euro, atenție, un miliard de euro, și niciunul din cei care au semnat nu a pățit absolut nimic, nici măcar n-au fost chemați la audieri. Păi de ce această dublă măsură, Claudiu? De ce? De ce suntem în situația asta?”
„Nu mai discută nimeni despre lucrurile care ni s-au întâmplat din timpul pandemiei”
Anca Alexandrescu a continuat criticile și a spus că multe dintre subiectele care au provocat controverse în ultimii ani au dispărut aproape complet din dezbaterea publică. Realizatoarea a făcut referire la perioada pandemiei, dar și la ceea ce se întâmplă în Statele Unite.
„Uite, Claudiu, nu mai discută nimeni despre lucrurile care ni s-au întâmplat din timpul pandemiei și până acum. Știi că procurorul general din Florida a dat în judecată, de exemplu, pe cei de la Pfizer pentru că au indus oamenii în eroare? Știi ce se întâmplă în America cu Soros și că vor fi cercetați toți din gașca lui Soros?”
În continuare, Anca Alexandrescu a susținut că cei pe care îi consideră responsabili pentru actualele probleme economice continuă să profite de pe urma crizelor traversate în ultimii ani.
„Ei, uite, noi nu mai vorbim despre lucrurile astea și în timpul ăsta băieții ăștia care ne-au adus în situația asta se bucură de miliardele pe care le-au făcut pe spatele nostru și în timpul pandemiei și în timpul războiului și fac și acum din criza aceasta energetică.”
Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a vorbit și despre costul vieții și despre prețul carburanților, pornind de la experiența unei călătorii recente în Japonia. Aceasta a pus în contrast situația unei țări despre care spune că nu dispune de aceleași resurse cu cea a României.
„Pentru că eu am fost acum, am plecat în Japonia și într-o țară în care nu există resurse, prețul la carburant este 5 lei și ceva. La noi este 11 lei. O țară cu resurse. Avem tot ce ne trebuie.”
În opinia Ancăi Alexandrescu, problema României nu este lipsa resurselor, ci lipsa unor lideri politici despre care oamenii să simtă că își pun țara și cetățenii pe primul loc.
„Ne lipsesc însă liderii politici care să-și iubească poporul și țara. Japonezii nu au sinecurile lor, ca și că oamenii ăia care conduc Japonia au și ei problemele lor. Au și ei problemele lor. Problema este alta, că ne lipsesc liderii care își iubesc țara și poporul.”
„Sunt sătulă de lozinci, sunt sătulă de postări pe TikTok”
Anca Alexandrescu a lansat apoi un apel la depășirea conflictelor dintre români. Spune că nu mai vrea o societate în care dezbaterea publică este dominată de ură, jigniri și agresivitate și cere apariția unei voci capabile să îi aducă împreună pe cei care, chiar dacă au opinii diferite, urmăresc aceleași interese.
„Sunt sătulă de lozinci, sunt sătulă de postări pe TikTok, sunt sătulă de atâta ură. Vreau ca cineva să-i unească pe români. Vreau ca românii să se unească pentru interesul lor, să nu se mai urască unii pe alții, să nu se mai jignească și împreună să reușim să aducem țara în punctul în care ne dorim.”
Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” spune că diferențele de opinie nu ar trebui să îi transforme pe oameni în adversari și că miza ar trebui să rămână viitorul lor și al copiilor lor.
„Eu nu-mi doresc o țară plină de agresivitate, de violență, de oameni care se înjură unii pe alții, ci îmi doresc o țară cu oameni care chiar dacă au opinii diferite, să lupte pentru același lucru. Pentru ei, pentru viitorul copiilor lor și pentru țara în care trăiesc.”
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