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ExclusivPolitica· 1 min citire
Anca Alexandrescu, atac dur în scandalul legat de ginerele lui Bolojan: „Dacă era ginerele unui pesedist, vă dădeați foc în Piața Victoriei”
Jurnalista Anca Alexandrescu
Publicat19 nov. 2026, 09:48
Actualizat19 nov. 2026, 09:50
SursăRealitatea.net realitatea plus
Realizatoarea Realitatea PLUS, Anca Alexandrescu, lansează un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, pe fondul controverselor generate de nunta fiicei sale. În ediția de miercuri seară a emisiunii Culisele Statului Paralel, jurnalista a comentat pe larg reacțiile stârnite de o postare publicată pe Facebook, în care a afirmat că ginerele fostului lider liberal lucrează la ROMATSA și a sugerat că parcursul profesional al acestuia ar trebui analizat cu atenție.
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