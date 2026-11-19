Publicat 19 nov. 2026, 09:48 Actualizat 19 nov. 2026, 09:50 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Realizatoarea Realitatea PLUS, Anca Alexandrescu, lansează un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, pe fondul controverselor generate de nunta fiicei sale. În ediția de miercuri seară a emisiunii Culisele Statului Paralel, jurnalista a comentat pe larg reacțiile stârnite de o postare publicată pe Facebook, în care a afirmat că ginerele fostului lider liberal lucrează la ROMATSA și a sugerat că parcursul profesional al acestuia ar trebui analizat cu atenție.

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