Vladimir Putin face o predicție sumbră despre viitorul lumii. „Mi-aș dori foarte mult să mă înșel”

Publicat 1 oct. 2026, 23:50 Sursă Reuters

Președintele rus Vladimir Putin a transmis joi un mesaj despre direcția în care s-ar putea îndrepta relațiile internaționale în următorii ani. Liderul de la Kremlin a declarat că disputele și conflictele dintre state vor continua foarte probabil pe fondul schimbărilor majore prin care trece lumea.

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