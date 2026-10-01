Vladimir Putin face o predicție sumbră despre viitorul lumii. „Mi-aș dori foarte mult să mă înșel”
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Președintele rus Vladimir Putin a transmis joi un mesaj despre direcția în care s-ar putea îndrepta relațiile internaționale în următorii ani. Liderul de la Kremlin a declarat că disputele și conflictele dintre state vor continua foarte probabil pe fondul schimbărilor majore prin care trece lumea.
Putin a susținut însă că situația internațională se va îmbunătăți pe măsură ce ceea ce el numește „hegemonia occidentală” își va pierde din influență. Declarațiile au fost făcute în cadrul Forumului Valdai de la Moscova și au fost relatate de Reuters.
În același timp, liderul rus a avertizat asupra riscului unor scenarii catastrofale și a susținut că lumea se află într-un „punct de cotitură decisiv”, într-o perioadă în care amploarea transformărilor este foarte mare.
Putin spune că disputele internaționale vor continua
Vladimir Putin a afirmat că modificările fundamentale produse în ordinea internațională generează atât noi oportunități, cât și ambiții și disponibilitatea unor actori de a-și asuma riscuri pentru câștiguri pe care le consideră importante.
„Indiferent de scenariul care se va contura la nivel global în următorii ani, continuarea conflictelor internaționale este, din păcate, foarte probabilă. Mi-aș dori foarte mult să mă înșel. Acest lucru se datorează, în parte, faptului că schimbările fundamentale aflate în desfășurare – și oportunitățile pe care acestea le oferă – alimentează ambițiile și disponibilitatea de a-și asuma riscuri în speranța unor câștiguri aparent uriașe”, a declarat Putin.
Reuters relatează că Putin a insistat, în același context, asupra necesității de a evita cele mai periculoase scenarii care ar putea apărea în urma escaladării conflictelor.
Președintele rus a descris perioada actuală drept un „punct de cotitură decisiv” și a susținut că schimbările prin care trece lumea sunt de o amploare uriașă. În opinia exprimată de liderul de la Kremlin, prioritatea imediată trebuie să fie evitarea unor evoluții care ar putea pune în pericol supraviețuirea omenirii.
Putin a mai afirmat că Estul și Vestul, precum și Nordul și Sudul, vor trebui în cele din urmă să ajungă la un acord asupra unei noi ordini globale. El a legat această perspectivă de diminuarea influenței occidentale și a susținut că declinul hegemoniei occidentale va contribui, în timp, la îmbunătățirea situației internaționale.
Liderul de la Kremlin cere schimbarea modului în care funcționează ONU
În discursul său, Vladimir Putin s-a referit și la Organizația Națiunilor Unite. El a afirmat că există motive de îngrijorare în legătură cu modul în care funcționează organizația și a susținut că aceasta operează în prezent într-un mod „mai puțin colegial și democratic” decât s-a intenționat inițial.
Putin a declarat că Rusia susține ideea unei reforme echitabile a ONU, dar a adăugat că o asemenea schimbare nu poate fi realizată în lipsa unui consens intern.
Liderul rus a pledat și pentru modificarea structurii organizației astfel încât aceasta să reflecte mai bine diversitatea lumii.
„Asia, Africa și America Latină ar trebui să joace un rol din ce în ce mai important în cadrul ONU”, a afirmat Putin.
Putin avertizează asupra unui posibil „totalitarism digital”
Inteligența artificială a fost un alt subiect abordat de președintele rus. Putin a afirmat că experții avertizează tot mai frecvent asupra posibilității ca dezvoltarea acestei tehnologii să ducă la pierderea individualității oamenilor și la reducerea acestora la un numitor comun.
În acest context, el a vorbit despre riscul apariției unui „totalitarism digital”.
„Un posibil «totalitarism digital» în dezvoltarea inteligenței artificiale va ajunge să fie la fel de lipsit de perspectivă, sumbru și antiuman precum societățile totalitare din trecut”, a declarat Putin.
Rusia avertizează NATO în privința Kaliningradului
Declarațiile lui Putin despre evoluția situației internaționale au venit în aceeași perioadă în care tensiunile dintre Rusia și NATO s-au amplificat în jurul Kaliningradului.
Cu o zi înainte, Rusia transmisese NATO un document diplomatic în care avertiza că ar putea recurge inclusiv la arme nucleare dacă Alianța Nord-Atlantică ar încerca să izoleze Kaliningradul de restul teritoriului rus. Documentul consultat de Reuters acuza NATO de un „curs periculos și nesăbuit” și avertiza inclusiv asupra posibilității unor lovituri rusești împotriva centrelor de decizie din statele membre ale Alianței încă de la începutul unui eventual conflict.
Rusia a transmis că este pregătită să folosească întregul arsenal de care dispune, inclusiv arme nucleare, pentru a-și apăra teritoriul în cazul unei încercări de izolare a regiunii Kaliningrad.
Kaliningrad este o enclavă rusă situată la Marea Baltică, între Polonia și Lituania, ambele membre NATO. Regiunea este puternic militarizată și are o importanță strategică pentru Rusia, dar poziția sa geografică o face vulnerabilă în cazul unui conflict, întrucât nu are legătură terestră directă cu restul Federației Ruse.
Moscova vorbește despre riscul unei blocade
Miercuri, Ambasada Rusiei în Irlanda a avertizat că NATO ar pregăti o blocadă aeriană și maritimă a Kaliningradului. Diplomații ruși au descris situația drept o problemă de mare îngrijorare pentru Moscova și au acuzat elita politică europeană că ar juca un joc periculos.
„Rusia va fi pregătită să-şi folosească întregul arsenal, inclusiv armele nucleare, pentru a-şi apăra teritoriul în cazul în care ţările NATO vor încerca să izoleze regiunea Kaliningrad de restul ţării”, a adăugat misiunea diplomatică, care nu a exclus posibilitatea unor atacuri „preventive împotriva centrelor de decizie din ţările Alianţei într-o fază timpurie a conflictului”.
Reuters a relatat că avertismentul rus a fost urmat de un răspuns al NATO, care a respins ideea că activitățile Alianței reprezintă o amenințare pentru teritoriul Rusiei. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Alianța este una defensivă și a cerut Moscovei să renunțe la amenințările nucleare.
Kremlinul invocă legislația rusă privind răspunsul nuclear
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că Moscova ia act de declarațiile provenite din capitale europene referitoare la eventuale planuri de blocare a Kaliningradului.
Peskov a calificat aceste declarații drept „destul de revoltătoare” și a susținut că legislația rusă prevede posibilitatea unui răspuns nuclear în cazul unor încercări de blocare a teritoriului rus.
„Este perfect logic ca diplomaţii noştri să încerce să le reamintească 'capetelor înfierbântate' din Europa directivele noastre în această privinţă”, a declarat el.
Într-un alt material publicat joi, Reuters a relatat că Putin a avertizat că Rusia ar folosi toate armele aflate la dispoziția sa, inclusiv cele nucleare, dacă Kaliningradul sau alte teritorii ruse ar fi atacate direct.
Totodată, liderul rus a afirmat că Moscova nu intenționează să atace țări europene și că Rusia dorește să coexiste pașnic, în timp ce a avertizat că escaladarea succesivă a conflictelor poate duce la un punct dincolo de care situația nu mai poate fi controlată.
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