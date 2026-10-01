Ucraina folosește pentru prima dată în luptă racheta balistică FP-7. Zelenski anunță următorul pas

Publicat 1 oct. 2026, 22:54 Sursă Reuters

Ucraina a folosit pentru prima dată în condiții de luptă racheta balistică tactică FP-7, a anunțat joi președintele Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean nu a oferit însă detalii despre locul în care a fost utilizată arma sau despre ținta atacată.

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