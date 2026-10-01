Ucraina folosește pentru prima dată în luptă racheta balistică FP-7. Zelenski anunță următorul pas

Ucraina a folosit pentru prima dată în condiții de luptă racheta balistică tactică FP-7, a anunțat joi președintele Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean nu a oferit însă detalii despre locul în care a fost utilizată arma sau despre ținta atacată.
Anunțul marchează trecerea FP-7 de la etapa testelor la utilizarea pe câmpul de luptă. Zelenski a transmis că următorul obiectiv este producția rachetei.
Zelenski anunță prima utilizare a FP-7
Președintele ucrainean a făcut anunțul printr-un mesaj publicat pe Telegram, în care a confirmat folosirea în luptă a rachetei dezvoltate în Ucraina.
„Rachetă balistică tactică ucraineană FP-7. Prima utilizare în luptă”, a scris Volodimir Zelenski. „Mulțumim pentru rezultat. Următorul pas – producția”.
Președintele Ucrainei nu a precizat unde a fost folosită racheta și nici împotriva cărei ținte a fost lansată. Reuters notează că informațiile publice despre prima utilizare în luptă rămân astfel limitate la confirmarea făcută de Zelenski.
Ucraina își dezvoltă propriile rachete balistice
Dezvoltarea unor rachete balistice tactice proprii este considerată de Ucraina un element important pentru acoperirea necesităților sale de apărare. Rusia utilizează frecvent rachete balistice în atacurile asupra unor ținte din Ucraina.
Volodimir Zelenski a lăudat anterior rezultatele testelor efectuate cu rachete balistice tactice la începutul acestui an. Potrivit declarațiilor sale, testele au arătat că aceste arme au un potențial bun pentru utilizarea de către forțele armate ucrainene.
Prima utilizare în luptă anunțată acum pentru FP-7 reprezintă, astfel, un pas suplimentar în direcția dezvoltării și folosirii unor astfel de sisteme produse în Ucraina.
FP-7 are o rază de aproximativ 200 de kilometri
Analiștii militari ucraineni descriu FP-7 drept o rachetă cu rază scurtă de acțiune. Distanța pe care o poate acoperi este estimată la aproximativ 200 de kilometri, echivalentul a circa 125 de mile.
Racheta este produsă de compania Fire Point, care afirmă că FP-7 este dezvoltată și în calitate de interceptor balistic în cadrul programului european de apărare antirachetă Freyja. Programul a fost lansat în acest an.
Ucraina pregătește și sistemul european Freyja
Proiectul FP-7 este legat de un program european mai amplu pentru dezvoltarea unui sistem de apărare împotriva rachetelor balistice.
Ucraina își propune ca un prototip al sistemului european antibalistic Freyja să fie gata în prima jumătate a anului viitor. Obiectivul a fost anunțat în luna iulie de David Aloian, secretar adjunct al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei.
Astfel, FP-7 este prezentată atât ca o rachetă tactică utilizată de forțele ucrainene, cât și ca parte a dezvoltării unei capacități europene de apărare antirachetă.