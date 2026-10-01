UE nu pregătește blocarea fondurilor pentru Saxonia-Anhalt după victoria AfD. Ce spune Comisia Europeană

Comisia Europeană respinge informațiile potrivit cărora Uniunea Europeană ar pregăti înghețarea fondurilor destinate landului german Saxonia-Anhalt după victoria partidului de extremă dreapta AfD la alegerile regionale. Rezultatul unui scrutin nu reprezintă, în sine, un temei juridic pentru suspendarea finanțării europene.
Mai multe postări devenite virale pe rețelele sociale susțin că milioane sau chiar miliarde de euro ar putea fi blocate pentru Saxonia-Anhalt, după alegerile regionale din 6 septembrie. Comisia Europeană a confirmat însă că nu ia în calcul o astfel de măsură.
AfD a obținut 39 de mandate, de peste două ori mai multe decât oricare alt partid, dar nu și majoritatea necesară pentru a guverna singur. Formațiunea a întâmpinat ulterior dificultăți în formarea unei coaliții, în condițiile în care celelalte partide au refuzat să colaboreze cu aceasta.
De unde au pornit afirmațiile despre blocarea fondurilor
Speculațiile privind suspendarea fondurilor europene au fost asociate pe rețelele sociale cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a criticat în repetate rânduri AfD. Nu există însă dovezi că aceasta ar pregăti blocarea finanțării pentru Saxonia-Anhalt, potrivit Euronews.
Narațiunea pare să pornească de la declarațiile europarlamentarului german Daniel Freund, membru al Verzilor. După alegeri, acesta a afirmat că ar susține înghețarea fondurilor destinate unui eventual guvern condus de AfD dacă acesta ar încălca valorile europene sau ar utiliza necorespunzător banii.
Declarația exprimă, așadar, o poziție politică legată de posibile încălcări viitoare, nu o decizie a Comisiei Europene de suspendare a finanțării.
Ce fonduri europene primește Saxonia-Anhalt
Saxonia-Anhalt urmează să beneficieze de aproximativ 2,95 miliarde de euro din fonduri europene în perioada bugetară 2021–2027.
Printre alocările prevăzute se numără 1,3 miliarde de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională, 571 de milioane de euro din Fondul Social European, 594 de milioane de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
Daniel Freund a invocat și precedentele din Polonia și Ungaria, unde accesul la fonduri europene a fost restricționat pe fondul preocupărilor privind statul de drept. Aceste cazuri nu înseamnă însă că finanțarea unui stat sau a unei regiuni poate fi suspendată automat în urma unui rezultat electoral.
În ce condiții poate UE suspenda finanțarea
Comisia Europeană precizează că mecanismul de condiționalitate privind statul de drept nu permite blocarea fondurilor doar pentru că un anumit partid ajunge la guvernare.
Astfel de măsuri pot fi propuse dacă încălcările statului de drept afectează direct sau riscă în mod serios să afecteze buna gestionare a bugetului UE ori interesele financiare ale Uniunii.
Procedura presupune o propunere din partea Comisiei Europene, în timp ce decizia finală privind adoptarea măsurilor aparține Consiliului Uniunii Europene.
„Ca practică generală, Comisia monitorizează situația din toate statele membre și regiunile și ia măsuri acolo unde este necesar, în conformitate cu cadrele juridice care reglementează finanțarea europeană. Rezultatul alegerilor în sine nu constituie un temei juridic pentru suspendarea finanțării europene”, a transmis instituția pentru sursa citată.
Autoritățile regionale nu cunosc un asemenea plan
Un purtător de cuvânt al guvernului landului Saxonia-Anhalt a declarat pentru The Cube, serviciul de verificare a informațiilor al Euronews, că nu are cunoștință despre existența unui plan de înghețare a fondurilor europene.
„În situația actuală, nu ar exista un temei juridic pentru o astfel de măsură”, a precizat acesta, adăugând că, după alegerile din 6 septembrie, nu fusese încă format un nou guvern regional.
Prin urmare, afirmațiile virale despre blocarea fondurilor pentru Saxonia-Anhalt nu sunt susținute de o decizie sau de un plan anunțat de Comisia Europeană.