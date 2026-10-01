UE nu pregătește blocarea fondurilor pentru Saxonia-Anhalt după victoria AfD. Ce spune Comisia Europeană

Scris de Darius Stănescu Publicat: 1 oct. 2026, 14:10

Comisia Europeană respinge informațiile potrivit cărora Uniunea Europeană ar pregăti înghețarea fondurilor destinate landului german Saxonia-Anhalt după victoria partidului de extremă dreapta AfD la alegerile regionale. Rezultatul unui scrutin nu reprezintă, în sine, un temei juridic pentru suspendarea finanțării europene.

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