Pilotul indian care a împiedicat prăbușirea deliberată a unui avion de pasageri Flydubai pe ruta Dubai - Tel Aviv a devenit erou în țara sa natală. În momentul în care copilotul, un cetățean oman, l-a atacat cu un cuțit, pilotul a avut prezența de spirit să deschidă ușa cabinei de pilotaj. Astfel, un instalator israelian a reușit să-l scoată pe atacator din cabină, iar alți pasageri l-au imobilizat. Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a îmbrățișat și i-a spus că vede în fața sa un erou. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.
Yaniv Hayun este instalatorul israelian, care a reușit să-l scoată pe atacator din cabina pilotului, iar acum acesta este considerat erou în țara sa. Benjamin Netanyahu s-a întâlnit cu pasagerii aeronavei în urma incindetului și i-a spus că vede în fața sa un leu, un erou.
În fața șefului guvernului de la Tel Aviv, instalatorul a mărturisit cum s-a întâmplat totul. "L-am văzut pe atacator la manșă, între cele două scaune. Ambele scaune ale piloților erau goale. L-am prins pe atacator, l-am imobilizat și l-am scos mai întâi afară. Am sărit din nou în cabina de pilotaj și am apucat comenzile. Știam să trag de manșă, am văzut serialul Mayday: Air Crash." - a relatat pasagerul erou.
Patrtea și mai specualosaă a povești este că bărbatul, un mare fan an serialelorn despre deazstra auerne, a reusti să-l asiste, ueltyeroirp pe piltorul rîăni, amntindu-și vcrerea ce a făvut la televizor.
Pilotul Smit Machar, care care a împiedicat prăbușirea avionului, a devenit și el erou în India, țara natală. Premierul Narendra Modi l-a lăudat pe tânărul de 32 de ani pentru curajul de care a dat dovadă în încercarea de a proteja viețile pasagerilor, în ciuda rănilor grave suferite în timpul incidentului. La rândul său, premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a descris drept un „adevărat erou”.
Bărbatul a fost atacat de copilot în timpul zborului din Dubai spre Tel Aviv. Aeronava a pierdut 5.200 de metri în mai puțin de două minute și a transmis un cod de urgență, fiind redirecționată către Arabia Saudită. Avioane de luptă israeliene au fost ridicate de la sol, iar Benjamin Netanyahu a convocat o reuniune cu oficialii din domeniul apărării.
Atât comandantul aeronavei, cât și copilotul-atacator au fost transportați la spital din cauza rănilor suferite. Un oficial israelian de rang înalt a declarat că incidentul s-ar fi putut încheia printr-un alt atac precum cel din 11 septembrie 2001 asupra <<Turnurilor gemene din New York, soldat atunci cu peste 3.000 de morți.