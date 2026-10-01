Epopeea aeronavei Flydubai: Un pilot și un instalator, eroii care au prevenit un atentat de tip 11 septembrie 2001

Publicat 1 oct. 2026, 13:21 Sursă Realitate Plus

Pilotul indian care a împiedicat prăbușirea deliberată a unui avion de pasageri Flydubai pe ruta Dubai - Tel Aviv a devenit erou în țara sa natală. În momentul în care copilotul, un cetățean oman, l-a atacat cu un cuțit, pilotul a avut prezența de spirit să deschidă ușa cabinei de pilotaj. Astfel, un instalator israelian a reușit să-l scoată pe atacator din cabină, iar alți pasageri l-au imobilizat. Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a îmbrățișat și i-a spus că vede în fața sa un erou. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

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