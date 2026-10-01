Pete Hegseth anunță reduceri de 20% în conducerea armatei SUA și un nou comandament pentru drone

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat reducerea cu 20% a posturilor de generali și amirali din forțele armate ale SUA, dublând ținta inițială a restructurării. Șeful Pentagonului a prezentat și planul de înființare a unui comandament dedicat dronelor, inteligenței artificiale și sistemelor autonome.
Pentagonul reduce posturile de conducere
Anunțul a fost făcut în cadrul discursului privind „Starea Forțelor”, susținut de Pete Hegseth în fața tinerilor ofițeri la baza Quantico din Virginia, potrivit Associated Press.
Planul prevede o reducere cu 20% a posturilor de generali și amirali, care ar urma să fie încheiată până la 1 ianuarie 2027. Noua țintă este dublă față de cea stabilită inițial.
Hegseth a descris restructurarea conducerii militare drept o măsură de responsabilizare, necesară de mult timp.
Comandament pentru drone și sisteme autonome
În paralel cu reducerile de personal, șeful Pentagonului a anunțat crearea unei structuri militare denumite „Autonomous Warfare Command”.
Noul comandament va fi dedicat dezvoltării și furnizării de tehnologii autonome și robotice pentru forțele armate americane. Obiectivul său este accelerarea utilizării dronelor, a inteligenței artificiale și a altor sisteme autonome în operațiunile militare.
Anunțurile se adaugă schimbărilor inițiate de Hegseth după preluarea conducerii Pentagonului. Acestea includ reducerea programelor de diversitate, reevaluarea încadrării femeilor în unitățile terestre de luptă și introducerea unui program de testare pentru deficitul de testosteron în rândul personalului masculin.
Critici în Congresul american
Măsurile au atras critici pe Capitoliu, unde unii congresmeni și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu efectele restructurării asupra conducerii forțelor armate.
Senatorul democrat Mark Kelly, fost pilot de luptă în marină, a avertizat că eliminarea unor lideri militari cu experiență ar putea avea consecințe pe termen lung.
„Are un fel de nemulțumire profundă față de conducerea armatei. Elimină o întreagă generație de lideri militari de valoare, iar refacerea după acest lucru va dura o generație”, a declarat Kelly.