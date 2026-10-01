Pete Hegseth anunță reduceri de 20% în conducerea armatei SUA și un nou comandament pentru drone

Scris de Darius Stănescu Publicat: 1 oct. 2026, 09:14

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat reducerea cu 20% a posturilor de generali și amirali din forțele armate ale SUA, dublând ținta inițială a restructurării. Șeful Pentagonului a prezentat și planul de înființare a unui comandament dedicat dronelor, inteligenței artificiale și sistemelor autonome.

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