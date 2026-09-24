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Politica· 2 min citire

Sorin Grindeanu:”Siegfried Mureșan nu a venit să discute cu mine. Sunt deschis la discuții privind programul de guvernare”

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat24 sept. 2026, 11:05
SursăRealitatea PLUS

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că premierul desemnat, Siegfried Mureșan, nu a venit până în prezent să discute cu social-democrații despre programul de guvernare, deși acesta susține că este deschis dialogului.

Sorin Grindeanu: Sunt deschis la discuții privind programul de guvernare”

”Eu sunt deschis. Dacă se dorește să discutăm pe programul de guvernare, nu pe ceea ce am văzut ieri. Evident că suntem disponibili”, a declarat Sorin Grindeanu.

În ceea ce privește informațiile apărute în spațiul public despre posibila numire a lui Ilie Bolojan în funcția de vicepremier sau la Ministerul Afacerilor Interne, președintele PSD a spus: ”E treaba lor”.

Totodată, liderul social-democrat a subliniat faptul că ”deocamdată n-au considerat politicos nici măcar să ne trimită un program de guvernare, pentru că ceea ce s-a trimis aseară, ați văzut și voi, nu poate fi numit un program de guvernare”

Sorin Grindeanu: ”Siegfried Mureșan nu a venit să discute cu mine”

Mai mult, Sorin Grindeanu a afirmat că premierul desemnat Siegfried Mureșan și echipa sa nu l-au contactat pentru o întâlnire, precizând că este disponibil pentru dialog.

”Eu nu alerg după....și PSD-ul nu aleargă după întâlniri cu Siegfried Mureșan și cu echipa domniei sale. Dacă dorește să aibă dialog ...Ieri am fost aici, așa cum știți, aproape toată ziua până după-amiază, după aceea am anunțat că sunt la partid, am fost disponibil. Acum mai sunt câteva ore, după care sigur intru într-un program care ține de întâlniri regionale pe care le am cu colegii din PSD”, a conchis liderul PSD.

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