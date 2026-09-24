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Politica· 2 min citire
Sorin Grindeanu:”Siegfried Mureșan nu a venit să discute cu mine. Sunt deschis la discuții privind programul de guvernare”
FOTO: Facebook
Publicat24 sept. 2026, 11:05
SursăRealitatea PLUS
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că premierul desemnat, Siegfried Mureșan, nu a venit până în prezent să discute cu social-democrații despre programul de guvernare, deși acesta susține că este deschis dialogului.
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