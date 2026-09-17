Kelemen Hunor anunță ce va face UDMR la formarea viitorului guvern. „Alte soluții, cel puțin pentru mine, nu se conturează”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că formațiunea sa este pregătită să voteze un nou guvern dacă PSD și PNL vor susține împreună aceeași formulă guvernamentală.
Declarația a fost făcută după consultările cu președintele Nicușor Dan, în cadrul cărora s-a discutat despre posibilitatea formării unei majorități în perioada următoare.
Kelemen Hunor spune că, în acest moment, nu este stabilit nici numele premierului și nici formula exactă a viitorului Executiv. Sunt luate în calcul atât un guvern politic, cât și o variantă formată din specialiști.
UDMR așteaptă o înțelegere între PSD și PNL
Potrivit liderului UDMR, formațiunea este dispusă să susțină un guvern dacă cele două partide mari, PSD și PNL, vor ajunge să susțină împreună această formulă.
„Am fost la consultările cu domnul președinte Nicușor Dan și am discutat despre posibilitatea de a forma o majoritate în viitorul apropiat. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România este pregătită să voteze un guvern dacă celelalte două partide mari, PSD și PNL, vor veni și vor susține un guvern. Nu știm cu ce premier, nu știm dacă guvern tehnocrat sau din specialiști din ministere, dar este important ca aceste forțe împreună să voteze un guvern, să nu aibă nevoie de alte voturi”, a declarat Kelemen Hunor.
Liderul UDMR a precizat că, în funcție de susținerea politică existentă, un guvern politic nu ar putea obține majoritatea fără sprijin suplimentar.
„Și, din declarațiile de până acum, probabil că un guvern politic, indiferent dacă se formează în jurul domnului Grindeanu sau în jurul domnului Mureșan, care erau propunerile de premier, de prim-ministru nu va avea o majoritate fără o susținere din partea cealaltă. Rămâne a doua sau a treia opțiune: un guvern format din specialiști și votat tot de această coaliție care a gestionat țara în ultima perioadă”, a mai spus Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor nu vede o altă variantă pentru formarea guvernului
Șeful UDMR consideră că, în acest moment, nu se conturează alte soluții pentru formarea viitorului Executiv.
„Alte soluții, cel puțin pentru mine, nu se conturează. Nu văd care ar fi posibilitatea de a găsi o altă soluție”, a afirmat liderul UDMR.
În același timp, Kelemen Hunor a vorbit despre scenariul în care viitorul guvern nu ar reuși să obțină susținerea necesară în Parlament. El a subliniat că alegerile anticipate reprezintă o posibilitate prevăzută de cadrul constituțional și legal, însă nu ar trebui să fie prima variantă avută în vedere.
„Sigur, nu este de dorit ca următorul guvern să pice în Parlament, că asta ar însemna că vor fi îndeplinite condițiile pentru alegeri anticipate. Alegerile anticipate rămân în continuare o soluție constituțională, legală, democratică, dar nu asta trebuie să fie prima opțiune”, a declarat Kelemen Hunor.
UDMR vrea un guvern stabil și cu drepturi depline
Kelemen Hunor a precizat că pentru UDMR este important ca viitorul premier să poată forma o majoritate și să conducă un guvern stabil, cu drepturi depline.
„Nici nu e bine dacă următorul premier nu reușește să adune majoritate și depune mandatul. Preocuparea noastră este să dăm un guvern stabil, cu drepturi depline, fiindcă suntem în a doua parte a lunii septembrie și nu mai e de așteptat”, a spus liderul UDMR.
El a rezumat astfel discuțiile purtate în cadrul consultărilor cu președintele Nicușor Dan și a precizat că nu au fost analizate în detaliu numele posibilului premier.
„Deci cam astea au fost discuțiile. Nu am intrat în niciun detaliu legat de numele premierului și apropo de știrile de ieri, nu m-am autopropus nici astăzi pentru funcția de premier, nici colegii nu m-au propus, așa că, din punctul nostru de vedere, e liberă poziția de prim-ministru”, a încheiat Kelemen Hunor.