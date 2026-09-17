Bolojan, după consultările cu Nicușor Dan: „România are nevoie de un guvern cu un premier credibil și miniștri competenți”

Publicat 17 sept. 2026, 10:38 Actualizat 17 sept. 2026, 10:48 Sursă Realitatea PLUS

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis la ieșirea de la consultările cu Nicușor Dan că viitorul guvern trebuie să păstreze controlul asupra finanțelor publice, să reducă cheltuielile statului și să susțină investițiile, energia mai ieftină și reformele administrative.

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