Sorin Grindeanu, după consultările de la Cotroceni: „Suntem pregătiți să preluăm guvernarea”

„Suntem pregătiți să preluăm guvernarea” - este mesajul transmis de președintele PSD Sorin Grindeanu după consultările cu președintele Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni. Liderul PSD a subliniat că România are nevoie de stabilitate și a criticat direcția în care a fost dusă țara în timpul guvernării lui Ilie Bolojan.
"Am fost la consultările cu președintele României. Am fost primii. Partidul Social Democrat, de fiecare dată când a fost în guvern de fiecare dată când a format guvernul, de fiecare dată când a condus un guvern, Partidul Social Democrat a dus România la creștere economică, a făcut ca românii să trăiască mai bine.
Nu am avut sincope în ceea ce înseamnă gestionarea economiei și, dovadă, sunt ultimele guverne pe care Partidul Social Democrat le-a condus. Din perspectiva partidelor de dreapta, aproape de fiecare dată, aproape de fiecare dată când au guvernat, au guvernat ducând România în criză, în ceea ce înseamnă scădere economică, într-o viață mai grea pentru români. I-am spus azi președintelui că suntem pregătiți să preluăm guvernarea.
Și așa cum bine știți, avem decizii pe care Partidul Social Democrat le-a luat în firul de conducere al partidului, prin care ne dorim să conducem guvernul României, suntem îndreptățiți să facem acest lucru, fiind cel mai mare grup parlamentar din parlament.
Am câștigat alegerile parlamentare din 2024, și asta ne duce în această situație. Știm să guvernăm bine.
Suntem într-o situație dificilă, România are nevoie de un guvern, România are nevoie de stabilitate, România are nevoie de un act de guvernare coerent. Faptul că am adus în această situație se datorează modului prost în care Ilie Bolojan a condus guvernul României în ultimul an. Tocmai de aceea, în această primăvară, noi am luat decizia de a ieși din acea coaliție de guvernare, deși am intrat cu bună credință. Am luat decizia și am făcut bine, fiindcă direcția în care se mergea era o direcție proastă.
Această direcție trebuie să fie îndreptată. De aceea, noi azi i-am transmis președintelui că suntem gata să facem parte din guvern, să conducem guvernul României, fiind îndreptățiți să facem acest lucru. Eu declarație de presă. Probabil că după consultările de azi, dacă va fi o desemnare, vom intra și în alte detalii. Vă mulțumesc", a declarat Sorin Grindeanu după consultările de joi, de la Palatul Cotroceni.