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Politica· 2 min citire

AUR vrea să dea premierul și programul de guvernare. Peiu: „Este exclus să votăm un guvern din care nu facem parte”

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 sept. 2026, 08:15

Partidul AUR își menține poziția fermă înaintea consultărilor de astăzi de la Palatul Cotroceni și exclude categoric votarea unui executiv din care nu face parte. Prim-vicepreședintele formațiunii, Petrișor Peiu, a subliniat că decizia a fost luată în unanimitate în partid și că AUR nu va acorda votul de încredere niciunui guvern care nu include o parte consistentă din programul lor de ieșire din criză. Mai mult, AUR solicită ca poziția de prim-ministru să revină partidului și așteaptă o comunicare oficială de la PSD, în cazul în care social-democrații iau în calcul o colaborare.

Este exclus să votăm, să sprijinim un guvern în care nu suntem membri. În al doilea rând, cei din PSD mai puțin domnul Grindeanu, adică într-adevăr am auzit și eu multe voci în PSD care spun acest lucru, dar nu domnul Grindeanu. Nu, un partid are un președinte, el este o instituție politică. Eu cred că partidul PSD e reprezentat de domnul Grindeanu.

Dacă există în PSD această opțiune, ei pot foarte bine să comunice oficial cu noi.

Nu va fi niciun vot. Cum adică la liber? Parlamentarii AUR sunt în AUR, noi toți în interiorul AUR am ajuns la o concluzie: am votat în unanimitate, toți vom aplica ceea ce am votat în unanimitate. Nu vom vota un guvern din care nu facem parte.

Noi vom merge cu același mandat ca și până acum, de a-i spune din nou domnului președinte ceea ce noi am hotărât în forurile interne ale partidului și ceea ce comunicăm de mult presei că suntem într-o situație complicată, de blocaj, că nu se poate forma o majoritate stabilă, că probabil cea mai decentă și rezonabilă soluție de ieșire din criză este organizarea de alegeri anticipate.

Dacă va insista asupra discuției privind formarea unui nou guvern, vom spune ceea ce am spus și până acum, nu participăm la un guvern din care nu facem parte, nu participăm la un guvern sau nu vom vota un guvern în care nu facem parte, nu vom vota un guvern care nu include o parte consistentă din programul nostru de ieșire din criză. Și credem că cea mai bună garanție a acestui lucru ar fi ca poziția de premier să aparțină partidului AUR.

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