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Politica· 2 min citire
AUR vrea să dea premierul și programul de guvernare. Peiu: „Este exclus să votăm un guvern din care nu facem parte”
Partidul AUR își menține poziția fermă înaintea consultărilor de astăzi de la Palatul Cotroceni și exclude categoric votarea unui executiv din care nu face parte. Prim-vicepreședintele formațiunii, Petrișor Peiu, a subliniat că decizia a fost luată în unanimitate în partid și că AUR nu va acorda votul de încredere niciunui guvern care nu include o parte consistentă din programul lor de ieșire din criză. Mai mult, AUR solicită ca poziția de prim-ministru să revină partidului și așteaptă o comunicare oficială de la PSD, în cazul în care social-democrații iau în calcul o colaborare.
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