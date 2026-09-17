AUR vrea să dea premierul și programul de guvernare. Peiu: „Este exclus să votăm un guvern din care nu facem parte”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 sept. 2026, 08:15

Partidul AUR își menține poziția fermă înaintea consultărilor de astăzi de la Palatul Cotroceni și exclude categoric votarea unui executiv din care nu face parte. Prim-vicepreședintele formațiunii, Petrișor Peiu, a subliniat că decizia a fost luată în unanimitate în partid și că AUR nu va acorda votul de încredere niciunui guvern care nu include o parte consistentă din programul lor de ieșire din criză. Mai mult, AUR solicită ca poziția de prim-ministru să revină partidului și așteaptă o comunicare oficială de la PSD, în cazul în care social-democrații iau în calcul o colaborare.

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