Kelemen Hunor, posibilă variantă pentru funcția de premier. Surse: Ar putea fi liantul dintre partidele aflate în negocieri

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 sept. 2026, 19:20

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, este vehiculat în discuțiile politice drept o posibilă variantă pentru funcția de premier, potrivit unor surse politice REALITATEA PLUS. Acestea susțin că liderul UDMR ar putea reprezenta un punct de legătură între PSD, PNL și USR, având relații de dialog cu reprezentanții tuturor celor trei formațiuni.

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