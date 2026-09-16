Kelemen Hunor, posibilă variantă pentru funcția de premier. Surse: Ar putea fi liantul dintre partidele aflate în negocieri

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, este vehiculat în discuțiile politice drept o posibilă variantă pentru funcția de premier, potrivit unor surse politice REALITATEA PLUS. Acestea susțin că liderul UDMR ar putea reprezenta un punct de legătură între PSD, PNL și USR, având relații de dialog cu reprezentanții tuturor celor trei formațiuni.
Potrivit surselor REALITATEA PLUS, numele lui Kelemen Hunor ar fi tot mai prezent în discuțiile privind formarea viitorului guvern. Argumentul invocat este faptul că liderul UDMR poate purta negocieri cu toate partidele implicate în discuții.
Sursele susțin că acesta ar putea avea un rol de mediator între PSD, PNL și USR, formațiuni între care au existat în ultima perioadă numeroase divergențe.
În acest context, scenariul unui guvern condus de Kelemen Hunor este analizat ca o posibilă soluție pentru depășirea blocajului politic.
Liderul UDMR vorbește despre o „a treia cale”
Kelemen Hunor nu ar fi însă convins, în acest moment, că varianta unui guvern condus de el are suficiente șanse să fie pusă în practică.
Potrivit informațiilor prezentate de surse, liderul UDMR ar fi vorbit în ultimele zile despre existența unei „a treia căi” pentru formarea Executivului.
Această variantă ar presupune un guvern format în principal din oameni cu experiență în administrație, precum directori generali, secretari generali și secretari generali adjuncți, care au lucrat în perioade în care la guvernare s-au aflat atât PSD, cât și PNL.
Ideea ar fi ca viitorul Executiv să fie construit în jurul unor persoane care cunosc deja domeniile pe care le-ar administra și care au experiență în aparatul de stat.
„Problema” invocată de liderul UDMR
În discuțiile despre acest scenariu, Kelemen Hunor ar fi ridicat și problema propriilor șanse de a forma un astfel de guvern.
Potrivit surselor, liderul UDMR ar fi sugerat că principala dificultate ține inclusiv de faptul că este liderul unei formațiuni care nu are dimensiunea electorală a principalelor partide parlamentare și că nu este clar cât sprijin ar putea obține un asemenea Executiv.
Cu toate acestea, unele surse politice nu exclud varianta ca Kelemen Hunor să fie propus pentru funcția de premier.
Kelemen Hunor ar putea deveni liantul dintre PSD, PNL și USR
Susținătorii acestui scenariu consideră că liderul UDMR ar putea avea capacitatea de a facilita dialogul între formațiunile care trebuie să ajungă la un acord pentru formarea guvernului.
PSD, PNL și USR au avut poziții diferite în negocierile politice din ultimele luni, iar găsirea unei formule acceptate de toate partidele reprezintă una dintre principalele provocări ale discuțiilor.
În acest context, numele lui Kelemen Hunor rămâne unul dintre scenariile aflate în discuție, însă nu există, deocamdată, o decizie oficială privind desemnarea sa pentru funcția de prim-ministru.