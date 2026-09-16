Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Marius Tucă dezvăluie că Ponta va semna listele AUR pentru suspendarea lui Nicușor Dan
Publicat16 sept. 2026, 14:12
Actualizat16 sept. 2026, 14:16
SursăRealitatea PLUS
Victor Ponta va semna listele AUR de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Dezvăluirea a fost făcută de Marius Tucă în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, după ce șeful statului a amânat consultarea partidelor pentru desemnarea premierului.
Citește și
- 14:27Florin Barbu: "UE nu are atribuții în comerțul cu țările terțe". Ce spune fostul ministru al Agriculturii despre reluarea exportului de animale vii
- 13:42Tanczos Barna susține că protestul fermierilor a fost deturnat: „Au fost grupuri care au generat conflicte”
- 08:12Petrișor Peiu: AUR poate intra la guvernare „cu oricine”. Cele trei condiții puse de partid
- 07:29Nicușor Dan i-ar putea convoca azi pe liderii politici la Cotroceni, pentru negocieri privind desemnarea premierului – surse
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News