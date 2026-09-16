Marius Tucă dezvăluie că Ponta va semna listele AUR pentru suspendarea lui Nicușor Dan

Publicat 16 sept. 2026, 14:12 Actualizat 16 sept. 2026, 14:16 Sursă Realitatea PLUS

Victor Ponta va semna listele AUR de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Dezvăluirea a fost făcută de Marius Tucă în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, după ce șeful statului a amânat consultarea partidelor pentru desemnarea premierului.

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