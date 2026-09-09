Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Incendiu în Cluj. Flăcările au cuprins mai multe apartamente și s-au extins la acoperișul blocului
FPotrivit primelor informații transmise de ISU Cluj, nu au fost raportate victime. Foto/ISU
Publicat9 sept. 2026, 14:55
Actualizat9 sept. 2026, 14:58
Un incendiu a izbucnit miercuri, 9 septembrie, într-un bloc de pe strada Eroilor din Florești, județul Cluj. Focul a pornit de la nivelul superior al imobilului și s-a extins parțial la acoperiș. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și două autoscări. Potrivit primelor informații transmise de ISU Cluj, nu au fost raportate victime.
Citește și
- 16:30O brânză românească a primit protecția UE. Produsul tradițional care a ajuns pe lista delicateselor europene
- 14:31Metroul, în prag de blocaj total. Sindicatele amenință: „Din 12 septembrie se oprește totul!”
- 13:1914 oameni au murit pe munte într-o singură lună. Salvamont avertizează că are prea puțini salvatori
- 12:57Accident grav la Lețcani: un camion s-a răsturnat peste un autoturism. O persoană a murit | VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News