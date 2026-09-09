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Incendiu în Cluj. Flăcările au cuprins mai multe apartamente și s-au extins la acoperișul blocului

FPotrivit primelor informații transmise de ISU Cluj, nu au fost raportate victime. Foto/ISU

FPotrivit primelor informații transmise de ISU Cluj, nu au fost raportate victime. Foto/ISU

Scris deIulian Budusan
Publicat9 sept. 2026, 14:55
Actualizat9 sept. 2026, 14:58

Un incendiu a izbucnit miercuri, 9 septembrie, într-un bloc de pe strada Eroilor din Florești, județul Cluj. Focul a pornit de la nivelul superior al imobilului și s-a extins parțial la acoperiș. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și două autoscări. Potrivit primelor informații transmise de ISU Cluj, nu au fost raportate victime.

Incendiul a cuprins mai multe apartamente

Pompierii de la Detașamentele 1 și 2 Cluj-Napoca au fost mobilizați pentru stingerea incendiului izbucnit la mai multe apartamente ale unui bloc de pe strada Eroilor din comuna Florești.

Flăcările s-au extins parțial și la acoperișul clădirii, ceea ce a făcut necesară intervenția echipajelor specializate pentru limitarea propagării incendiului.

La fața locului au fost trimise progresiv două autoscări, patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Pompierii intervin pentru lichidarea incendiului

Intervenția pompierilor era în desfășurare la momentul transmiterii informațiilor. Echipajele acționează pentru stingerea focarelor și pentru împiedicarea extinderii flăcărilor la alte zone ale imobilului.

Din primele date comunicate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj, nu sunt anunțate victime.

Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției și efectuarea verificărilor de către autorități.

Incendiu la un bloc din Florești

Incendiul a izbucnit la ultimul nivel al blocului, iar flăcările au ajuns ulterior la structura acoperișului. Astfel de incendii pot fi dificil de lichidat, întrucât focul se poate propaga rapid prin elementele acoperișului.

Pompierii continuă intervenția pentru stingerea completă a incendiului și pentru stabilirea exactă a pagubelor produse.

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