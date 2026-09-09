Incendiu în Cluj. Flăcările au cuprins mai multe apartamente și s-au extins la acoperișul blocului

Publicat 9 sept. 2026, 14:55 Actualizat 9 sept. 2026, 14:58

Un incendiu a izbucnit miercuri, 9 septembrie, într-un bloc de pe strada Eroilor din Florești, județul Cluj. Focul a pornit de la nivelul superior al imobilului și s-a extins parțial la acoperiș. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și două autoscări. Potrivit primelor informații transmise de ISU Cluj, nu au fost raportate victime.

Distribuie articolul