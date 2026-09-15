Sorin Grindeanu, apel la Ilie Bolojan: ”Fiți responsabil și rațional. Discutați cu fermierii”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 sept. 2026, 16:19

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut marți un apel la premierul interimar Ilie Bolojan să fie ”responsabil și rațional” și să discute cu fermierii care protestează în Piața Victoriei. Mesajul liderului social-democrat vine după ce manifestația din fața Guvernului a degenerat în confruntări între protestatari și jandarmi.

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