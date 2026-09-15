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Politica· 1 min citire

Sorin Grindeanu, apel la Ilie Bolojan: ”Fiți responsabil și rațional. Discutați cu fermierii”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 sept. 2026, 16:19

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut marți un apel la premierul interimar Ilie Bolojan să fie ”responsabil și rațional” și să discute cu fermierii care protestează în Piața Victoriei. Mesajul liderului social-democrat vine după ce manifestația din fața Guvernului a degenerat în confruntări între protestatari și jandarmi.

Sorin Grindeanu: ”Fără violență!”

”Domnule Bolojan, dialogul cu reprezentanții fermierilor este singura soluție pentru a opri escaladarea conflictului! Nu doar să luați act formal de revendicări prin hârtii.

Numai prin discuții poate fi detensionată situația. Fiți responsabil şi rațional! Interveniți!”, a scris Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

Sorin Grindeanu: ”Ilie Bolojan are obligația să iasă de după perdelele de la Guvern”

Liderul social-democrat a subliniat că ”aici nu este vorba de politică, ci de forțe extremiste care profită pentru a produce haos”.

”Cei care vor să deturneze acest protest, inițial paşnic, trebuie să suporte consecințele legale pentru capturarea unor nemulțumiri justificate.

Până atunci, Ilie Bolojan are obligația să iasă de după perdelele de la Guvern şi să ia măsuri ferme pentru a coborî tensiunea şi a preveni o escaladare periculoasă a situației”, a mai spus președintele PSD.

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