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Politica· 1 min citire
Sorin Grindeanu, apel la Ilie Bolojan: ”Fiți responsabil și rațional. Discutați cu fermierii”
FOTO: Arhivă
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut marți un apel la premierul interimar Ilie Bolojan să fie ”responsabil și rațional” și să discute cu fermierii care protestează în Piața Victoriei. Mesajul liderului social-democrat vine după ce manifestația din fața Guvernului a degenerat în confruntări între protestatari și jandarmi.
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