Protestul fermierilor din Piața Victoriei. Echipa REALITATEA PLUS, ATACATĂ de instigatori infiltrați – LIVE TEXT

Publicat 15 sept. 2026, 16:04 Actualizat 15 sept. 2026, 17:57

Noi ciocniri între protestatarii de la mitingul fermierilor și forțele de ordine. Trei participanți la proteste au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, în urma incidentelor și violențelor.

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