Protestul fermierilor din Piața Victoriei. Echipa REALITATEA PLUS, ATACATĂ de instigatori infiltrați – LIVE TEXT
Foto/Realitatea
Noi ciocniri între protestatarii de la mitingul fermierilor și forțele de ordine. Trei participanți la proteste au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, în urma incidentelor și violențelor.
UPDATE 17:51 - Instigatori infiltrați la protestul fermierilor au atacat echipa Realitatea Plus care transmitea din Piața Victoriei.
UPDATE 17:50 - Un jandarm a ajuns în stare gravă la Floreasca după confruntările din Piața Victoriei: a fost lovit cu bâta în cap și a ajuns desfigurat la spital. Un jandarm a fost transportat de urgență la Spitalul Floreasca și se află în stare gravă după confruntările de la protestul din Piața Victoriei. Potrivit informațiilor disponibile, militarul a fost lovit cu o bâtă în zona capului în timpul altercațiilor și este în curs de evaluare medicală. Diagnosticul inițial indică traumatism cranio-cerebral și traumatism cranio-facial. Jandarmul făcea parte dintr-un dispozitiv venit din județul Prahova pentru misiunea din Capitală.
UPDATE 17:41 - Jandarmii au intervenit din nou pentru a calma spiritele în Piața Victoriei.
UPDATE 17:30 - Trei participanți la proteste au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, în urma incidentelor și violențelor.
Mai mulți participanți la protestul din Piața Victoriei au ajuns la Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca), în urma incidentelor și violențelor izbucnite în timpul manifestației.
Potrivit informațiilor medicale disponibile până la acest moment, trei persoane au fost aduse la Unitatea de Primiri Urgențe. Una dintre acestea a prezentat contuzii la nivelul membrului superior drept și a fost externată, cu imobilizarea membrului în atelă gipsată.
O a doua persoană, diagnosticată cu politraumatisme, se află în continuare în UPU pentru efectuarea și finalizarea investigațiilor medicale.
Cea de-a treia victimă a ajuns recent la spital și este în curs de evaluare. La examinarea inițială, medicii au constatat un traumatism cranio-cerebral și un traumatism cranio-facial.
Situația medicală este în continuă evaluare, iar bilanțul persoanelor ajunse la spital se poate modifica pe măsură ce protestul din Piața Victoriei evoluează.
UPDATE 17:16 - PROTESTATAR – LIVIU, GALAȚI:
„Sunt coleg... Mă numesc Liviu, sunt din Galați, sunt producător și, fiind de mult [în domeniu], dezaprob în totalitate violența. Nu sunt de acord cu ce au făcut colegii noștri și militez pentru liniște, pentru dialog social și pentru pace.
Din punctul meu de vedere, forțele de ordine trebuiau să-și facă datoria, să riposteze, dar au fost elemente violente.
Cred că nemulțumirea celor veniți să protesteze aici, nemulțumirea oamenilor, a stârnit violența.
Nemulțumirea ciobanilor este vizavi de anumite legi care limitează exportul. Au venit pentru că suntem foarte mulți, din toate colțurile țării. Eu personal sunt din Galați și, poate că nu sunt cioban, am venit să-i susțin pe verișorii mei din satul Fântânele, județul Galați, care sunt ciobani și care au venit să-și exprime nemulțumirea.
Să dea bunul Dumnezeu să nu mai fie violență, dar atât timp cât un decident, un lider din Ministerul Agriculturii, nu coboară în stradă să vorbească cu demonstranții, cred că nu se vor opri.
Așteptăm să vină un decident din Ministerul Agriculturii.
Verișorul meu e cioban aici, alături. El spune să se dea drumul la exportul animalelor și să se ia măsuri pentru rezolvarea problemelor.
De ce s-a ajuns aici, în Piața Victoriei, atât de mulți? Pentru că cineva de sus nu vrea să ne respecte promisiunile. Trebuie luate măsuri pentru ciobani, pentru sacrificarea animalelor și să se dea drumul cât mai rapid la export, pentru că stăm cu animale pe stoc și ne consumăm mâncarea care trebuie să o mănânce oile la iarnă. O mănâncă oile, o mănâncă mieii care trebuie vânduți. Și stăm cu ei pe stoc, că nu ne dă voie să-i vindem.
Sunt vremuri foarte grele. A fost secetă și consumul de cereale și furaje pe timp de vară, pe care le avem pentru la iarnă.
Atunci nu am fost, din păcate. Dar acum aș vrea ca să se schimbe totul, să fie spre bine, să nu fie violență.
Să se trezească și să ia treaba cum trebuie. Să plece! Să plece! Să nu-i mai vedem! Ne-am săturat de toți!
Eu nu sunt nici cioban, nu sunt nici agricultor, nu sunt nimic. Sunt român și în sângele ăsta îmi bate o inimă românească. Să plece, nu mai avem nevoie de niciunul. Să plece toți! Toți! Nu-i mai vrem!
Nu sunt numai ciobanii. Sunt și pensionari, sunt tot felul de oameni. Să plece! Bolojan să plece! N-are ce să mai caute acum!
Eu vreau să vă spun că problemele sătenilor și ale ciobanilor din România nu pot fi rezolvate decât pe calea dialogului, motiv pentru care așteptăm un reprezentant din Ministerul Agriculturii să coboare în stradă să discute cu noi.
Deocamdată nu vă pot răspunde. Dar vom sta până vom rezolva problemele.”
UPDATE 16:34 - Încă o persoană a fost „extrasă” de jandarmi din mulțime
UPDATE 16:50 - Jandarmii au extras, pănă acum, 26 de persoane din rândul protestatarilor.
În urma incidentelor produse pe parcursul manifestației din Piața Victoriei, aproximativ 26 de persoane au fost extrase din rândul participanților și conduse la sediile de poliție, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.
Precizăm faptul că, în acest moment, activitățile sunt în dinamică.
Totodată, până la acest moment, 24 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Printre acestea se află și 8 jandarmi care au fost răniți în timp ce își exercitau atribuțiile de serviciu pentru menținerea ordinii și siguranței publice.
Dintre cele 24 de persoane rănite, patru au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare, dintre care și un jandarm.
Jandarmeria respectă dreptul oamenilor de a protesta pașnic, de a-și exprima liber opiniile și nemulțumirile. Protestul pașnic este un drept. Violența nu este protest.
Intervenția forțelor de ordine a fost și este îndreptată exclusiv către persoanele ale căror acțiuni depășesc limitele exercitării pașnice a acestui drept – persoane care au recurs la violență, au forțat dispozitivele de ordine, au aruncat cu obiecte sau au provocat distrugeri.
Nu intervenim pentru ceea ce oamenii gândesc sau spun. Intervenim atunci când faptele pun în pericol integritatea persoanelor, bunurile sau ordinea publică.
Pe parcursul manifestației, forțele de ordine au ales dialogul și dezescaladarea ori de câte ori situația a permis. Atunci când însă violența a devenit o amenințare pentru cei din jur, intervenția a fost necesară pentru restabilirea ordinii publice, cu respectarea cadrului legal și a principiului proporționalității.
Majoritatea pașnică trebuie protejată de minoritatea violentă. Aceasta este misiunea noastră.
Facem apel la toți participanții să manifeste în mod pașnic și responsabil, să respecte indicațiile forțelor de ordine și să se delimiteze de orice formă de violență.
În continuare, dispozitivele Jandarmeriei și celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne rămân în teren pentru protejarea cetățenilor, menținerea ordinii publice și prevenirea producerii unor noi incidente.
Comportamentele violente sau acțiunile care pun în pericol integritatea persoanelor și siguranța celor din jur nu vor fi tolerate.
UPDATE 16:34 - Conform celor de la ISU, pănă în acest moment 9 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.
UPDATE 16:23 - În Piața Victoriei s-au adunat însă numeroși oameni veniți din mai multe zone ale țării pentru a-și exprima nemulțumirile. n acest context, Sorin Grindeanu a transmis un mesaj în care face apel la calm și dialog, avertizând asupra riscului de escaladare a conflictului.
„Fără violență, domnule Bolojan. Dialogul cu reprezentanții fermierilor este singura soluție pentru a opri escaladarea conflictului. Nu doar să luați act formal de revendicări, ci, prin discuții, să încercați să detensionați această situație. Fiți responsabili și raționali. Trebuie să interveniți de urgență. Aici nu este vorba despre politică, ci despre forțe extremiste care profită pentru a produce acest haos”, a transmis Sorin Grindeanu.
UPDATE 16:20 - Un nou protestatar a fost luat pe sus de jandarmi și scos din mulțimea prezentă la protestul din Piața Victoriei.
UPDATE 16:13 - PROTESTATAR – LIVIU, GALAȚI
Sunt coleg... Mă numesc Liviu, sunt din Galați. Sunt producător și, fiind de mult [în domeniu], dezaprob în totalitate violența. Nu sunt de acord cu ce au făcut colegii noștri și militez pentru liniște, pentru dialog social și pentru pace.
REPORTER:
Ce credeți că s-a întâmplat acum, cu gazele, cu pietrele?
LIVIU:
Din punctul meu de vedere, forțele de ordine trebuiau să-și facă datoria, să riposteze, dar au fost elemente violente.
REPORTER:
Ce credeți că a stârnit violența?
LIVIU:
Cred că nemulțumirea celor veniți să protesteze aici, nemulțumirea oamenilor.
REPORTER:
Care este nemulțumirea ciobanilor?
LIVIU:
Nemulțumirea ciobanilor este vizavi de anumite legi care limitează exportul. Au venit pentru că suntem foarte mulți.
REPORTER:
Sunteți foarte mulți, din toate colțurile țării.
LIVIU:
Eu personal sunt din Galați și, poate că nu sunt cioban, am venit să-i susțin pe verișorii mei din satul Fântânele, județul Galați, care sunt ciobani și care au venit să-și exprime nemulțumirea.
REPORTER:
Ce credeți că se poate întâmpla în protestul ăsta?
LIVIU:
Să nu mai fie violență. Să dea bunul Dumnezeu să nu mai fie violență. Dar, atât timp cât un decident, un lider din Ministerul Agriculturii, nu coboară în stradă să vorbească cu demonstranții, cred că nu se vor opri.
REPORTER:
Ce ar trebui să se schimbe sau ce vreți să discutați exact?
LIVIU:
Așteptăm să vină un decident din Ministerul Agriculturii.
REPORTER:
Deci sunt o alianță, să luăm așa. Înțeleg că sunt foarte multe nemulțumiri, atât în agricultură, cât și...
LIVIU:
Verișorul meu e cioban aici, alături. El spune: „Dați drumul la exportul animalelor” și luați măsuri pentru...
REPORTER:
De ce s-a ajuns aici? De ce s-a ajuns în Piața Victoriei atât de mulți?
LIVIU:
Pentru că cineva de sus nu vrea să ne respecte promisiunile. Am luat hotărâri undeva, marea... [problema] ciobanilor: sacrificarea animalelor, să dea drumul cât mai rapid la export, că stăm cu animale pe stoc și ne consumăm mâncarea care trebuie să o mănânce oile la iarnă. O mănâncă oile, o mănâncă mieii care trebuie vânduți. Și stăm cu ei pe stoc, că nu ne dă voie să-i vindem.
Sunt vremuri foarte grele.
REPORTER:
Știm că ați fost și astă vară la protest.
LIVIU:
A fost cu secetă și consumul de cereale și furaje pe timp de vară, pe care le avem pentru la iarnă.
REPORTER:
Ce s-a întâmplat la protestul de astă vară? A fost și atunci foarte multă lume. Mă gândesc că nu ați rezolvat nimic.
LIVIU:
Atunci nu am fost. Din păcate, nu am fost. Dar acum aș vrea ca să se schimbe totul, să fie spre bine, să nu fie [violență].
REPORTER:
Ce le-ați spune celor de acolo, de la Palat?
LIVIU:
Să se trezească și să ia treaba cum trebuie. Să plece! Să plece! Să nu-i mai vedem! Ne-am săturat de toți! Eu nu sunt nici cioban, nu sunt nici agricultor, nu sunt nimic. Sunt român și în sânul ăsta îmi bate o inimă românească. Să plece, nu mai avem nevoie de niciunul. Să plece toți! Toți! Nu-i mai vrem!
Nu sunt numai ciobanii. Sunt și pensionari, sunt tot felul de oameni. Să plece! Bolojan să plece! N-are ce să mai caute acum!
Eu vreau să vă spun că problemele sătenilor și ale ciobanilor din România nu pot fi rezolvate decât pe calea dialogului, motiv pentru care așteptăm un reprezentant din Ministerul Agriculturii să coboare în stradă să discute cu noi.
REPORTER:
Vă mulțumesc. Dacă nu se va face așa, dacă nu vor veni, dacă nu vor face acest lucru cât mai...
LIVIU:
Deocamdată nu vă pot răspunde. Dar vom sta până vom rezolva problemele.
UPDATE 16:12 - Asociațiile profesionale ale oierilor și Federația RomOvis , se delimitează de vandalism și extremiști ! Oierii au venit să-și plângă necazul și să fie ascultați ! Au venit să ceară demisia Președintelui ANSVSA Bociu Alexandru ! Oierii se delimitează de vandalism și de extremiști
UPDATE 16:09 - Primul mesaj transmis de Ilie Bolojan, după violențele din Piața Victoriei: „Totul a degenerat în acte regretabile de violență”
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj în timpul protestului fermierilor din Piața Victoriei. Șeful Guvernului a precizat că a luat act de revendicările înaintate de „Asociația Profesională a Ciobanilor – APC” și că a discutat cu vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, despre soluțiile care pot fi identificate pentru problemele semnalate.
Ilie Bolojan a condamnat violențele izbucnite în Piața Victoriei, subliniind că dreptul cetățenilor de a protesta trebuie respectat. Premierul a atras însă atenția că manifestația a degenerat în „regretabile acte de violență”.
Ilie Bolojan face apel la calm și la încetarea violențelor
„Premierul Ilie Bolojan a luat act de revendicările depuse astăzi la Guvern de «Asociația Profesională a Ciobanilor – APC» și a discutat cu viceprim-ministrul, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, despre soluțiile de răspuns la problemele semnalate”, se arată în mesajul transmis de Guvern.
Premierul a făcut, totodată, apel la calm și la încetarea violențelor, reafirmând că dialogul și identificarea unor soluții pentru revendicările protestatarilor reprezintă calea pentru rezolvarea situației.
UPDATE 16:06 - Autospeciala Jandarmeriei, distrusă de protestatari în Capitală
La protestul neautorizat al fermierilor, desfășurat marți, o autospecială a forțelor de ordine a fost avariată după ce mai mulți participanți au aruncat cu pietre, sticle și alte obiecte în direcția forțelor de ordine. Potrivit reporterilor Realitatea Plus aflați la fața locului, mai mulți stâlpi au fost rupți, iar un pom a fost, de asemenea, distrus. Imaginile surprinse în timpul protestului arată că autospeciala de poliție are parbrizul spart.
Jandarmeria Capitalei a anunțat, în urmă cu puțin timp, că va interveni pentru extragerea mai multor persoane care au tulburat grav ordinea și liniștea publică. Potrivit autorităților, acestea au manifestat un „comportament agresiv” și i-ar fi „instigat pe ceilalți participanți la acte de violență”.
Reprezentanții Jandarmeriei susțin că intervenția a fost necesară pentru a preveni escaladarea conflictului și pentru a asigura protecția majorității protestatarilor care participau pașnic la manifestație.
UPDATE 15:20 - Jandarmeria a transmis un mesaj legat de persoanele care instigă la violențe
"Forțele de ordine au intervenit punctual pentru extragerea mai multor persoane care au tulburat grav ordinea și liniștea publică, manifestând un comportament agresiv și instigând ceilalți participanți la acte de violență.
Această măsură a fost strict necesară pentru a stopa escaladarea conflictului și pentru a garanta siguranța marii majorități a protestatarilor care se manifestau pașnic.
În urma acestei acțiuni legitime de îndepărtare a elementelor perturbatoare, un grup de manifestanți, nemulțumit de măsurile legale luate de jandarmi, s-a desprins din perimetrul inițial și s-a deplasat în direcția străzii Paris.
Jandarmeria Capitalei subliniază că forțele de ordine monitorizează îndeaproape deplasarea acestora pentru a asigura fluidizarea traficului, prevenirea oricăror blocaje neautorizate și protecția bunurilor și a persoanelor din zonă.
Reiterăm că rolul instituției noastre nu este de a restricționa dreptul la protest, ci de a elimina elementele de risc care pun în pericol siguranța colectivă.
Facem apel, din nou, la calm, responsabilitate și la respectarea indicațiilor forțelor de ordine aflate în dispozitiv," a transmis Jandarmeria.
UPDATE 15.00 - Instigatorii acționează în grup compact, se deplasează rapid între zonele de conflict, provoacă intenționat jandarmii, strigă lozinci violente, împing manifestanții pașnici spre cordoanele de ordine și vandalizează tot ce prind în cale, de la mobilier stradal la panouri de protecție. Unii dintre ei folosesc măști, glugi sau fulare pentru a-și ascunde identitatea și se coordonează vizibil între ei, indicând ținte și direcții de atac.
Traficul este practic blocat în toată zona Pieței Victoriei și pe arterele adiacente, iar pietonilor li se recomandă să evite perimetrul. În cazul în care trebuie să tranziteze zona, aceștia sunt sfătuiți să respecte indicațiile forțelor de ordine. Protestul a degenerat după ora 13:00, când o serie de grupări de instigatori au blocat accesul în Pasajul Victoriei și au început să arunce cu diverse obiecte contondente, inclusiv sticle și cioburi, spre forțele de ordine.
UPDATE 14:20 - Jandarmeria Română a transmis un mesaj către persoanele care nu participă la miting, dar ajung în zonă
Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București face apel la cetățenii care tranzitează zonele în care se desfășoară activități de protest să respecte indicațiile forțelor de ordine, inclusiv în privința traseelor prin care zona poate fi tranzitată.
Măsurile de delimitare a unor perimetre și stabilirea unor trasee specifice de deplasare sunt măsuri standard de siguranță publică, instituite exclusiv pentru protecția tuturor participanților și prevenirea oricăror riscuri de escaladare sau accidente rutiere.
În conformitate cu legislația in vigoare privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, forțele de ordine au obligația legală de a stabili cordoane de siguranță și zone restricționate pentru a asigura separarea fluxurilor de persoane, fluidizarea traficului din proximitate și protejarea obiectivelor de importanță strategică.
Nicio persoană nu poate deroga de la regulile stabilite pentru siguranța colectivă și nu poate traversa zonele securizate prin locuri nepermise sau periculoase.
Jandarmeria Capitalei își exercită atribuțiile cu imparțialitate și profesionalism, respectând dreptul la liberă exprimare, dar prioritizând întotdeauna siguranța cetățenilor și respectarea normelor legale de ordine publică.
Solicităm tuturor persoanelor prezente la manifestație să coopereze cu personalul aflat în dispozitiv și să respecte indicațiile acestuia.
UPDATE 14:00 - Un bărbat care participa la proteste a ajuns la spital
Până în acest moment, în urma incidentelor, din Piața Victoriei, cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Astfel, doi bărbați, în vârstă de 49, respectiv 61 de ani și o femeie, în vârstă de 53 de ani, au primit îngrijiri medicale de la ambulanțele SMURD aflate la fața locului. Acestea acuzau probleme respiratorii ca urmare a expunerii la gaze lacrimogene. În urma evaluării medicale, cele trei persane nu au necesitat transportul la spital.
De asemenea, alți doi bărbați, în vârstă de 62, respectiv 72 de ani, au acuzat stări de rău și au primit îngrijiri medicale la fața locului, fără acuze legate de utilizarea gazelor lacrimogene.
Dintre aceștia, doar un bărbat, în vârstă de 72 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare, care a acuzat dureri în piept și amețeli, fără a afirma că ar fi avut contact cu gazele iritant-lacrimogene, a transmis Jandarmeria.
UPDATE 13:00 - Circulația rutieră prin Pasajul Victoria este blocată, inclusiv pentru transportul în comun.
UPDATE 12:40 – Noi ciocniri între protestatarii de la mitingul fermierilor și forțele de ordine. Potrivit jurnaliștilor Realitatea Plus aflați în mijlocul evenimentelor, un grup de manifestanți a blocat accesul către Pasajul Victoriei, iar efectivele de jandarmi au întărit barajele și zona îngrădită cu garduri speciale.
În acest moment (12:30 - N.R.), unii dintre participanții la manifestație exercită presiuni asupra dispozitivului de jandarmi și încearcă să forțeze cordonul de ordine.
Pentru prevenirea escaladării situației și protejarea tuturor persoanelor aflate în zonă, forțele de ordine acționează pentru menținerea unui climat de siguranță.
În acest context, au fost utilizate punctual substanțe iritant-lacrimogene, în mod gradual și proporțional cu situația creată.
Recomandăm participanților să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite orice comportament care poate conduce la incidente, a transmis Jandarmeria Capitalei.
În urma primelor confruntări, patru protestatari au fost extrași din mulțime, încătușați și conduși la Secția 4 de Poliție pentru audieri. Alte trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au acuzat probleme respiratorii în urma inhalării gazelor iritante folosite de jandarmi.
Restricții de circulație în centrul Capitalei ca urmare a protestului fermierilor
UPDATE 11:40 – Mai mulți protestatari care au îndemnat la manifestări violente și la depășirea spațiului de protest au fost extrași din rândul manifestanților, legitimați și ulterior audiați. Potrivit Realitatea Plus, între fermieri s-au strecurat și instigatori care i-au provocat pe jandarmi, iar aceștia au replicat cu gaze lacrimogene, în trei reprize.
UPDATE 12:40 – Noi ciocniri între protestatarii de la mitingul fermierilor și forțele de ordine. Potrivit jurnaliștilor Realitatea Plus aflați în mijlocul evenimentelor, un grup de manifestanți a blocat accesul către Pasajul Victoriei, iar efectivele de jandarmi au întărit barajele și zona îngrădită cu garduri speciale.
În urma primelor confruntări, patru protestatari au fost extrași din mulțime, încătușați și conduși la Secția 4 de Poliție pentru audieri. Alte trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au acuzat probleme respiratorii în urma inhalării gazelor iritante folosite de jandarmi.
UPDATE 11:20 - Ciocniri între fermieri și forțele de ordine, la mitingul de protest din Piața Victoriei, unde s-au strâns deja mii de manifestanți. Potrivit jurnaliștilor Realitatea Plus, jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii, iar Jandarmeria Capitalei a transmis că incidentul a fost provocat de faptul că o parte dintre manifestanți au depășit spațiul delimitat și ar fi blocat traficul pe arterele din Piața Victoriei.
Precizare Jandarmeria Capitalei – adunare publică Piața Victoriei, 15 septembrie 2026
Participanții au forțat dispozitivul de jandarmi, au pătruns și au blocat traficul rutier pe șoseaua Pavel D. Kiseleff.
Subliniem faptul că acest comportament este de natură să îi pună pe participanții la adunarea publică înșiși în pericol și să afecteze drepturile celorlalți cetățeni ai Capitalei și climatul de ordine publică, afectând, deopotrivă, și rutele de deplasare ale autospecialelor cu regim prioritar (ambulanța, pompierii ș.a.), precum și mijloacele de transport în comun.
Reiterăm apelul nostru la calm și cooperare a participanților cu forțele de ordine, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a adunării publice, a transmis Realitatea Plus.
UPDATE 9:00: Mii de protestatari sunt deja adunați în zona Pieței Victoriei, iar alții sunt pe drum, la intrările în Capitală. Marșul este spontan și neautorizat, iar organizatorii estimează participarea a aproximativ 200.000 de persoane.
Agricultorii acuză guvernul că prin lipsa de implicare i-a adus în pragul falimentului
Crescătorii de animale, agricultorii și legumicultorii vor depune o listă de 15 revendicări, printre principalele nemulțumiri aflându-se gestionarea focarelor de pestă și variolă ovină, precum și măsurile de sacrificare a animalelor. Fermierii cer oprirea sacrificărilor și acordarea despăgubirilor pentru efectivele afectate.
Un protest similar a avut loc pe 30 iulie 2026, însă nu a avut rezultatele dorite.
Ce măsuri ia Jandarmeria pentru protestul fermierilor
Jandarmii susțin că principala preocupare este ca manifestația să se desfășoare fără incidente și cer o colaborare permanentă între participanți și forțele de ordine. La locul protestului vor exista echipe speciale de dialog ale Jandarmeriei Capitalei, care vor putea fi recunoscute după vestele albastre și care vor avea rolul de a păstra legătura cu participanții pe toată durata manifestației.
Mobilizare a forțelor de ordine la protestul fermierilor din 15 septembrie 2026
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