Ce au găsit polițiștii din Calafat într-un camion încărcat cu alune, oprit în drum spre Belgia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 sept. 2026, 17:00

Surpriză de proporții pentru polițiștii de frontieră când au oprit pentru control un camion care plecase din Turcia cu destinația Belgia. În camionul care transporta alune au fost găsiți, în compartimentul de marfă, 12 cetăţeni străini, 11 iranieni şi un egiptean.

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