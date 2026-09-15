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Ce au găsit polițiștii din Calafat într-un camion încărcat cu alune, oprit în drum spre Belgia

Cei 12 bărbați nu aveau asupra lor documente valabile

Cei 12 bărbați nu aveau asupra lor documente valabile

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 sept. 2026, 17:00

Surpriză de proporții pentru polițiștii de frontieră când au oprit pentru control un camion care plecase din Turcia cu destinația Belgia. În camionul care transporta alune au fost găsiți, în compartimentul de marfă, 12 cetăţeni străini, 11 iranieni şi un egiptean.

Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Giurgiu, camionul a fost oprit pentru control în data de 14 septembrie, în cadrul unei acţiuni desfăşurate pe DN 56, în parcarea din apropierea staţiei de taxare a podului Calafat-Vidin, pe sensul de mers Bulgaria-România.

Ansamblul rutier, format din autocamion şi remorcă, era înmatriculat în Turcia. Șoferul era un cetățean turc. Polițiștii de frontieră au remarcat că sigiliul vamal era rupt şi lipit.

În urma verificărilor, în compartimentul pentru marfă au găsit 12 bărbaţi, care au declarat că sunt cetăţeni din Iran şi Egipt. Aceștia nu aveau asupra lor documente valabile. Pasagerii clandestini au fost preluaţi de autorităţile bulgare pentru continuarea cercetărilor.

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