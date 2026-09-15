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Social· 1 min citire
Anchetă în Vrancea după moartea unei fetițe de 6 ani. Micuța a fost găsită inconștientă de tatăl ei
Poliție/ Profimedia
Anchetă uriașă în județul Vrancea, după ce o fetiţă de şase ani, din localitatea Năneşti, a murit acasă. Micuța a fost găsită inconştientă de tatăl ei, care a anunţat imediat autorităţile.
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