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Anchetă în Vrancea după moartea unei fetițe de 6 ani. Micuța a fost găsită inconștientă de tatăl ei

Poliție/ Profimedia

Poliție/ Profimedia

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 15 sept. 2026, 14:38

Anchetă uriașă în județul Vrancea, după ce o fetiţă de şase ani, din localitatea Năneşti, a murit acasă. Micuța a fost găsită inconştientă de tatăl ei, care a anunţat imediat autorităţile.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea a informat, marţi, că poliţiştii din cadrul Secţiei 9 Poliţie Rurală Năneşti au fost sesizaţi, luni, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, de către un bărbat de 51 de ani, cu privire la faptul că fiica acestuia, în vârstă de 6 ani, ar fi fost găsită inconştientă acasă, în comuna Năneşti.

Polițiștii s-au deplasat la adresa indicată și au efectuat verificări. La fața locului a ajuns și un echipaj medical, care a constatat decesul fetiței. La prima examinare, nu au fost observate leziuni sau alte semne vizibile de violență.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul.

Medicii legiști vor stabili cauza exactă a decesului, în urma procedurilor medico-legale.

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