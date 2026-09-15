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Trei bărbați, reținuți după ce au intrat în casa unei femei din Dolj și au furat 5.500 de lei

Poliție

Poliție

Scris deDana Bărăgan
Publicat15 sept. 2026, 11:41
Actualizat15 sept. 2026, 11:43

Trei bărbați au fost reținuți după ce au pătruns în locuința unei femei din județul Dolj, unde i-au agresat atât pe aceasta, cât și pe partenerul ei. Suspecții au furat o borsetă cu 5.500 de lei și au fugit. În urma agresiunii, bărbatul a fost transportat la spital.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au anunţat, marţi, că trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 17 şi 37 de ani, din Craiova, sunt cercetaţi pentru violare de domiciliu, lovire sau alte violenţe, furt calificat şi tăinuire.

"Ieri, 14 septembrie, în jurul orei 14.50, poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Rurală Şimnicu de Sus au fost sesizaţi de către o femeie, de 24 de ani, din comuna Işalniţa, cu privire la faptul că, pe fondul unui conflict spontan, mai multe persoane ar fi pătruns în locuinţa acesteia, unde ar fi agresat-o fizic atât pe ea cât şi pe concubinul său, un bărbat de 34 de ani, care a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la spital", au arătat poliţiştii.

Femeia a sesizat și că cei trei bărbaţi i-au furat o borsetă cu 5.500 de lei, dar şi alte bunuri din casă, după care au plecat cu un autoturism. Maşina a fost oprită în trafic în Craiova, hoții fiind prinși. Ei au fost duşi la audieri și, ulterior, reţinuţi pentru 24 de ore.

Bărbați reținuți/ Captură Poliție

"În urma activităţilor specifice, autoturismul în cauză a fost depistat de către o patrulă de poliție din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Craiova, în municipiul Craiova, fiind identificați 3 bărbați bănuiți că ar fi participat la comiterea faptelor, care au fost preluați de polițiștii Biroului Investigații Criminale și conduși la sediul poliției pentru audieri", mai arată sursa citată.

Victimele au refuzat emiterea unui ordin de protecţie provizoriu.

Cei trei bărbaţi vor fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru luarea unei măsuri preventive.


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