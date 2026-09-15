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Social· 2 min citire
Trei bărbați, reținuți după ce au intrat în casa unei femei din Dolj și au furat 5.500 de lei
Poliție
Publicat15 sept. 2026, 11:41
Actualizat15 sept. 2026, 11:43
Trei bărbați au fost reținuți după ce au pătruns în locuința unei femei din județul Dolj, unde i-au agresat atât pe aceasta, cât și pe partenerul ei. Suspecții au furat o borsetă cu 5.500 de lei și au fugit. În urma agresiunii, bărbatul a fost transportat la spital.
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