Gard din tablă cutată: ghid de alegere și montaj
Gard din tablă cutată
Un gard din tablă cutată este o soluție practică, rezistentă și ușor de întreținut, potrivită pentru cei care își doresc mai multă intimitate. Pentru un rezultat durabil, este important să alegi corect tabla, structura de susținere și sistemele de prindere, dar și să acorzi atenție montajului și protecției împotriva coroziunii. În acest ghid vei găsi principalele aspecte de care trebuie să ții cont, de la alegerea materialelor până la întreținerea gardului.
Gard din tablă cutată: ghid de alegere și montaj
Gardul este acel element care întregește aspectul unei case, de aceea merită o atenție aparte. Un gard din tablă este o soluție practică atunci când vrei intimitate, rezistență și întreținere redusă.
Dacă te interesează tabla cutata gard montaj, cel mai bine este să privești gardul ca pe un sistem complet: structură + tablă + prinderi.
Gard din tablă cutată vs lamele: diferențe de aspect și montaj
Dacă îți dorești un gard metalic îți prezentăm două opțiuni dintre care poți alege: panou de tablă cutată sau lamele de tablă. Pe scurt, iată diferența dintre cele două:
Tabla cutată formează o suprafață aproape complet închisă. Este potrivită dacă vrei mai multă intimitate și un gard care se montează relativ repede.
În schimb, lamelele metalice pentru gard sunt montate una câte una. Poți lăsa mai mult sau mai puțin spațiu între ele, în funcție de nivelul de intimitate dorit.
Ce alegi: profil/grosime/protecție și cum afectează vântul, vibrația
Pe lângă aspectul final, profilul tablei pentru gard are rolul de a contribui la rigidizarea panoului metalic, mai specific la rezistența gardului în condiții de vreme extremă: vijelii, furtuni etc. .
Profilul panoului de gard se referă la forma și înălțimea cutelor. O tablă cu un profil mai bine reliefat este mai rigidă decât una plată. Astfel își va păstra forma mai bine între punctele în care este prinsă de traverse.
Grosimea tablei contează din același motiv. O tablă mai subțire se poate îndoi mai ușor, în timp ce una mai groasă este de regulă mai rigidă.
Pentru a ne bucura mulți ani de un gard metalic rezistent este necesar să avem în calcul calitatea panoului de tablă sau a lamelelor, profilul și grosimea acestora.
Gardul din tablă va alcătui la final, o suprafață extinsă și închisă, pe care vântul va apăsa direct. De aceea, dacă tabla este prea flexibilă sau are prea puține puncte de sprijin, panoul poate începe să se miște între traverse la vânt puternic. Această mișcare este ceea ce numim vibrație a gardului: gardul se poate ondula și chiar să producă zgomot.
Pentru o protecție sporită a lamelelor de grad sau a panoului metalic este recomandată și aplicarea unui strat protector anticoroziv.
Structura: stâlpi, traverse, distanțe
Un alt aspect important atunci când construiești un gard metalic de la 0 este structura acestuia. Scheletul unui gard este format în mare parte din stâlpi și traverse. Chiar dacă tabla aleasă pentru gard este de bună calitate, dar structura gardului nu este solidă și bine construită, gardul se poate deforma sau avaria în timp.
O întrebare care apare des în rândul celor care își construiesc gardul se referă la: „Ce distanță trebuie între stâlpii gardului metalic?”. În general, se recomandă aproximativ 2-3 m între stâlpi. Acest reper nu trebuie considerat o regulă general valabilă deoarece la unele garduri distanța dintre stâlpi poate fi mai mică sau mai extinsă în funcție de înălțimea gardului, dimensiunea stâlpilor, numărul traverselor și grosimea tablei.
În ceea ce privește numărul traverselor, acestea pot fi două, trei sau chiar mai multe, în dependență de înălțimea gardului metalic.
Prinderi: șuruburi cu garnitură, nituri, poziționare; tăieri și protecția muchiilor
Montajul gardului din tablă cutată este la fel de important ca materialele alese pentru construcția lui. De pildă, prinderea lamelelor sau a panourilor între ele este un proces important care necesită o deosebită atenție.
De obicei, prinderile la un gard din tablă cutată se realizează cu șuruburi cu garnitură sau nituri. Garnitura protejează zona în care șurubul trece prin tablă și ajută la limitarea pătrunderii apei. Șuruburile trebuie alese în funcție de suportul gardului: pentru gardul din panou metalic cele cu garnitură sunt adecvate, iar pentru lamelele de gard pot fi folosite același tip de șuruburi sau nituri speciale.
Un pas important din procesul de montaj al unui gard metalic este tăierea foilor de tablă, astfel încât să se suprapună perfect. Trebuie să ai în vedere ca în timpul tăierii materialelor, să nu supraîncălzești tabla prin aparatele de tăiat folosite pentru că așa ar putea fi afectat stratul protector aplicat pe suprafața panoului metalic. Asigură-te că după tăierea tablei să nu rămână riziduu de pilitură metalică pe panou, muchiile să fie curate, iar dacă sunt zone ușor zgâriate în urma tăierii, încearcă să le suprapui cu alte părți neafectate pentru a proteja rezistența anticorozivă a gardului din tablă cutată.
Plan de montaj (pas cu pas) + listă de materiale
Dacă vrei să îți construiești gardul metalic dar nu știi de unde să începi, iată un plan complet care te va ghida pas cu pas:
1. Măsoară traseul total al gardului: stabilești lungimea gardului, unde vor fi amplasate porțile, schimbările de direcție și eventualele diferențe de nivel.
2. Stabilește poziția stâlpilor de susținere: poziția stâlpilor trebuie fixată înainte de turnarea fundației. Stâlpii trebuie amplasați la o distanță potrivită pe care o poți stabili după structură, înălțimea și expunerea la vânt a gardului.
3. Montează traversele: Traversele se montează între stâlpi și formează suportul pe care va fi fixată tabla, pe toată lungimea gardului.
4. Montează primul panou de tablă sau prima lamelă metalică: Înainte de a fixa acest prin element metalic asigură-te că este așezat într-o poziție corectă, dreaptă pentru a evita montarea greșită a lamelelor sau panourilor următoare.
5. Montează următoarele panouri sau lamele: pe parcursul montajului verifică alinierea, verticalitatea și prinderea corespunzătoare a șuruburilor.
6. Montează elementele de finisare: pe un gard metalic pot fi adăugate la final margini, colțuri și capace estetice și cu rol de protecție a gardului, pe partea superioară a acestuia.
Pe lista materialelor necesare pentru un gard metalic în 2026, poți include:
· tabla sau lamelele;
· stâlpii;
· traversele;
· betonul pentru fundații;
· șuruburile;
· niturile, dacă sunt necesare;
· profilele de finisare;
· capacele pentru stâlpi;
· componentele porților.
Întreținere periodică și prevenție anticorozivă
După ce a fost montat gardul din tablă cutată necesită o minimă îngrijire pentru a arăta bine în timp și a-ți proteja curtea și implicit intimitatea familiei.
Îți recomandăm să verifici periodic, următoarele:
· șuruburile slăbite;
· garniturile deteriorate;
· zgârieturile;
· muchiile tăiate;
· acumulările de noroi;
· zonele unde începe să apară coroziunea.
Pe lângă aceste verificări, este important ca tabla gardului să nu fie expusă unei zone de contact direct cu apa sau cu solul deoarece umiditatea ridicată poate favoriza apariția ruginii la un gard metalic.
Cele mai frecvente greșeli la montarea gardului din tabla
De cele mai multe ori, problemele la un gard din tablă cutată apar din cauza unor greșeli de montaj sau a structurii inadecvate a gardului, ci nu din pricina materialului metalic în sine.
Îți vom enumera câteva dintre cele mai frecvente greșeli de montaj al gardului metalic pentru a le evita:
· distanța dintre stâlpi calculată greșit;
· fundația insuficent de stabilă și solidă;
· traverse prea puține pe lungimea gardului;
· șuruburi nepotrivite pentru tipul panoului de gard sau șuruburi strânse prea mult;
· tăierea necorespunzătoare a tablei;
· ignorarea expunerii la vânt.
Întrebări frecvente despre gardurile din tablă
1. Care este distanta dintre stâlpi recomandată?
Răspuns: Distanța exactă depinde de înălțimea gardului, dimensiunea stâlpilor, numărul traverselor și expunerea la vânt. Totuși, ca un interval orientativ se recomandă undeva la 2 sau 3 metri distanță.
2. Ce grosime trebuie să aibă tabla pentru gard?
Răspuns: Nu putem vorbi de o grosime a tablei care să funcționeze în toate cazurile. Trebuie analizate împreună profilul, structura de susținere și înălțimea gardului pentru a stabilu grosimea necesară. Cel mai potrivit este să discuți acest aspect cu producătorul de tablei pentru gard.
3. Ce șuruburi trebuie folosite pentru prinderi?
Răspuns: Sunt utilizate frecvent șuruburi autoperforante cu garnitură EPDM. În funcție de profilul ales, ți se va recomanda la momentul achiziționării tablei pentru gard, șuruburile potrivite.
4. Sunt lamelele de gard metalice mai bune decât panoul de tablă cutată?
Răspuns: Depinde de rezultatul dorit. Panoul de tabla oferă mai multă intimitate, în timp ce lamelele creează un aspect mai aerisit și permit alegerea distanței dintre elemente.
5. Se poate monta tabla cutată pe un gard vechi?
Răspuns: Da, dar numai dacă structura existentă este încă solidă și bine aliniată.
Un gard din tablă poate fi o soluție foarte bună pentru protejarea casei dacă este ales și montat corect. Cu o planificare bună de la început, montajul devine mai simplu, iar gardul poate rămâne într-o stare bună pentru mult timp. În final, câteva alegeri bine făcute pot face o diferență mare în aspectul și durabilitatea întregului proiect.
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