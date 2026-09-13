Au fost extrase numerele câștigătoare la Loto 6/49, Joker și Loto 5/40. Tragerile speciale aniversare au avut premii suplimentare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 sept. 2026, 21:17

Loteria Română a organizat duminică, 13 septembrie, Tragerile Speciale Loto Aniversare, eveniment dedicat împlinirii a 120 de ani de activitate. Pentru principalele jocuri au fost programate câte două extrageri, iar fondurile de câștiguri au fost suplimentate.

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