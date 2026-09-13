Au fost extrase numerele câștigătoare la Loto 6/49, Joker și Loto 5/40. Tragerile speciale aniversare au avut premii suplimentare

Loteria Română a organizat duminică, 13 septembrie, Tragerile Speciale Loto Aniversare, eveniment dedicat împlinirii a 120 de ani de activitate. Pentru principalele jocuri au fost programate câte două extrageri, iar fondurile de câștiguri au fost suplimentate.
Aniversarea celor 120 de ani de activitate ai Loteriei Române a fost marcată printr-un format special al extragerilor de duminică.
Pentru fiecare dintre jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au fost organizate două trageri. Prima a fost tragerea principală, iar cea de-a doua a fost tragerea suplimentară.
Pentru tragerea suplimentară, fondul de câștiguri al categoriei I a fost mărit cu 200.000 de lei la Loto 6/49, cu 100.000 de lei la Joker și cu 50.000 de lei la Loto 5/40.
Loteria Română este una dintre cele mai longevive companii românești, iar de-a lungul celor 120 de ani și-a consolidat tradiția în organizarea jocurilor loto și în susținerea proiectelor de interes public național.
Report de peste 1,11 milioane de euro la Loto 6/49
Tragerile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc au fost organizate după ce la extragerile de joi, 10 septembrie, Loteria Română acordase peste 20.400 de câștiguri.
Valoarea totală a acestora a depășit 1,45 milioane de lei.
Înaintea tragerilor aniversare de duminică, la Loto 6/49, categoria I, se înregistra un report de peste 5,86 milioane de lei. Suma era echivalentă cu mai mult de 1,11 milioane de euro.
La Noroc, reportul cumulat depășea 4,77 milioane de lei, respectiv 908.800 de euro.
Peste 6,34 milioane de lei, report la Joker
La Joker, categoria I, reportul ajunsese la peste 6,34 milioane de lei, ceea ce reprezenta mai mult de 1,20 milioane de euro.
La categoria a II-a Joker, reportul era de peste 766.500 de lei, echivalentul a 145.900 de euro.
În același timp, la Noroc Plus, categoria I, reportul depășea 839.500 de lei, respectiv 159.700 de euro.
Și Loto 5/40 avea un report important
La Loto 5/40, categoria I, înaintea tragerii aniversare era înregistrat un report de peste 1,18 milioane de lei, echivalentul a peste 225.900 de euro.
La Super Noroc, reportul categoriei I depășea 416.300 de lei, respectiv 79.200 de euro.
Tragerile organizate pe 13 septembrie au avut astfel și fonduri suplimentare de câștiguri acordate de Loteria Română cu ocazia împlinirii a 120 de ani de activitate.
La Loto 6/49, numerele extrase la tragerea principală au fost: 41, 11, 49, 33, 21, 9.
La tragerea suplimentară Loto 6/49 au ieșit numerele: 12, 1, 37, 17, 21, 3.
La Noroc, combinația extrasă a fost: 3, 4, 6, 4, 9, 5, 7.
La Joker, numerele extrase au fost: 38, 45, 14, 17, 12 (+5).
La Joker, tragerea suplimentară a avut rezultatul: 1, 15, 5, 40, 23 (+2).
La Loto 5/40, numerele extrase la tragerea principală au fost: 10, 24, 11, 15, 17, 31.
La tragerea suplimentară Loto 5/40 au fost extrase: 36, 16, 21, 32, 18, 38.
La Noroc Plus, combinația câștigătoare a fost: 6, 6, 9, 4, 7, 0.
La Super Noroc, numerele extrase au fost: 0, 0, 7, 6, 9, 2.