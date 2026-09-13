Petrecere în Capitală cu pastramă și picioarele prin struguri

Publicat 13 sept. 2026, 17:08 Sursă Realitatea PLUS

Cu picioarele prin struguri și berbecuțul pe jar! Așa au petrecut bucureștenii astăzi, în piața Alba Iulia, unde s-au bucurat de mustul care s-a făcut ca odinioară: cu struguri zdrobiți cu picioarele, voie bună și costume populare. Iar lângă mustul proaspăt pe jar a sfârâit și pastrama de berbecuț. Un spectacol cu gust de tradiție, miros de jar încins și multă poftă de toamnă.

Distribuie articolul