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Social· 1 min citire
Petrecere în Capitală cu pastramă și picioarele prin struguri
Publicat13 sept. 2026, 17:08
SursăRealitatea PLUS
Cu picioarele prin struguri și berbecuțul pe jar! Așa au petrecut bucureștenii astăzi, în piața Alba Iulia, unde s-au bucurat de mustul care s-a făcut ca odinioară: cu struguri zdrobiți cu picioarele, voie bună și costume populare. Iar lângă mustul proaspăt pe jar a sfârâit și pastrama de berbecuț. Un spectacol cu gust de tradiție, miros de jar încins și multă poftă de toamnă.
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