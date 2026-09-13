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Petrecere în Capitală cu pastramă și picioarele prin struguri

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Scris deRealitatea.NET
Publicat13 sept. 2026, 17:08
SursăRealitatea PLUS

Cu picioarele prin struguri și berbecuțul pe jar! Așa au petrecut bucureștenii astăzi, în piața Alba Iulia, unde s-au bucurat de mustul care s-a făcut ca odinioară: cu struguri zdrobiți cu picioarele, voie bună și costume populare. Iar lângă mustul proaspăt pe jar a sfârâit și pastrama de berbecuț. Un spectacol cu gust de tradiție, miros de jar încins și multă poftă de toamnă.

Toamna a venit cu arome, muzică și voie bună în Capitală. Bucureștenii au venit să guste din preparatele tradiționale, și să bea must proaspăt. Pastramă în vin, cu usturoi, cu legume sau boia, jumări, cârnați, șorici și urechi, comercianții au pregătit de toate pentru pofticioși.

De la pastramă, trecem la must. Struguri aromați, aduși tocmai din Vrancea, au atras zeci de curioși

Iar spectacolul a fost complet atunci când strugurii au fost zdrobiți… ca pe vremuri, cu picioarele.

Și pentru cei care au vrut ceva dulce, langoșii au ieșit la foc automat.

Dar nu doar mâncarea a fost vedeta zilei. Muzica a răsunat în piață, iar oamenii au lăsat farfuriile deoparte și au intrat direct la dans.

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