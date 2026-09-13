Accident pe DN 2A, în Constanța: un camion cu grâu s-a răsturnat. Trafic oprit: ce trebuie să știe șoferii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 sept. 2026, 14:37

Traficul rutier este oprit, duminică după-amiază, pe DN 2A Constanța-Hârșova, în zona localității Nicolae Bălcescu, din județul Constanța, după ce un camion încărcat cu grâu s-a răsturnat.

Distribuie articolul