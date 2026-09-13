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Social· 1 min citire
Accident pe DN 2A, în Constanța: un camion cu grâu s-a răsturnat. Trafic oprit: ce trebuie să știe șoferii
Poliție/ Profimedia
Traficul rutier este oprit, duminică după-amiază, pe DN 2A Constanța-Hârșova, în zona localității Nicolae Bălcescu, din județul Constanța, după ce un camion încărcat cu grâu s-a răsturnat.
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