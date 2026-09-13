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Social· 2 min citire
Bărbat reținut după ce câinele său, un Malinois, a atacat un om, în Brașov
Câine rasă Malinois/ Profimedia
Un bărbat de 62 de ani, din municipiul Brașov, a fost reținut pentru 24 de ore după ce câinele său, din rasa Malinois, a atacat un alt bărbat care își plimba animalul de companie în zona de agrement Lacul Noua.
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