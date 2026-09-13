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Bărbat reținut după ce câinele său, un Malinois, a atacat un om, în Brașov

Câine rasă Malinois/ Profimedia

Câine rasă Malinois/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 sept. 2026, 13:48

Un bărbat de 62 de ani, din municipiul Brașov, a fost reținut pentru 24 de ore după ce câinele său, din rasa Malinois, a atacat un alt bărbat care își plimba animalul de companie în zona de agrement Lacul Noua.

Incidentul a avut loc sâmbătă seară, iar polițiștii au fost sesizați de bărbatul care a reclamat că ar fi fost atacat de un câine de talie mai mare.

Ce s-a întâmplat cu proprietarul câinelui

Potrivit IPJ Brașov, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 4 Poliție au fost sesizați cu privire la incidentul produs în zona de agrement Lacul Noua.

În urma verificărilor, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție au identificat câinele implicat, un Malinois, precum și proprietarul acestuia, un bărbat de 62 de ani din Brașov. Anchetatorii au stabilit că proprietarul ar fi fost neglijent în ceea ce privește supravegherea animalului. În consecință, pe numele acestuia a fost dispusă continuarea urmăririi penale pentru infracțiunea de neluarea de către proprietarul câinelui sau deținătorul temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Brașov.

Recomandările polițiștilor pentru prevenirea incidentelor

Cercetările sunt continuate de polițiști în cadrul dosarului penal întocmit, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.

Polițiștii le reamintesc proprietarilor de animale că au obligația de a manifesta responsabilitate în supravegherea acestora și de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea incidentelor care pot pune în pericol atât siguranța persoanelor din jur, cât și a altor animale.

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