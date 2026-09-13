Cătălin Predoiu cere legislație pentru drone și tehnologii antidronă. Mesajul ministrului de Ziua Pompierilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 sept. 2026, 14:24

Vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis duminică un mesaj de Ziua Pompierilor, în care a vorbit despre sacrificiul celor care lucrează în această profesie, dar și despre evoluția sistemului de intervenție în situații de urgență. Predoiu a subliniat, astfel, necesitatea continuării investițiilor, a reorganizării și a adaptării structurilor la noile tipuri de amenințări, indicând în special riscul reprezentat de drone.

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