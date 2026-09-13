Cătălin Predoiu cere legislație pentru drone și tehnologii antidronă. Mesajul ministrului de Ziua Pompierilor
Cătălin Predoiu
Vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis duminică un mesaj de Ziua Pompierilor, în care a vorbit despre sacrificiul celor care lucrează în această profesie, dar și despre evoluția sistemului de intervenție în situații de urgență. Predoiu a subliniat, astfel, necesitatea continuării investițiilor, a reorganizării și a adaptării structurilor la noile tipuri de amenințări, indicând în special riscul reprezentat de drone.
Ministrul a evidențiat, totodată, rolul integrării pompierilor în Sistemul Național pentru Situații de Urgență (SNSAu) și contribuția fondurilor europene la modernizarea dotărilor.
Cătălin Predoiu: „Profesia dumneavoastră face parte dintr-un grup restrâns de profesii de elită”
În debutul discursului, Cătălin Predoiu a vorbit despre sacrificiul pompierilor și al familiilor acestora, subliniind responsabilitatea pe care o presupune această profesie.
„Suntem astăzi cu toții reuniți pentru a cinsti istoria armei pompierilor și pentru a ne exprima, prin această ceremonie și prin cuvântul nostru, respectul față de sacrificiul făcut de mii de pompieri de-a lungul acestei istorii și față de nobila profesie pe care o reprezintă arma pompierilor.
De aceea, vă rog să îmi dați voie ca, în debutul acestei scurte intervenții, să îmi plec încă o dată fruntea în fața eroismului și a sacrificiului dovedite de pompieri, în fața eroilor care au căzut la datorie pentru semenii lor, pentru gloria armei dumneavoastră și pentru tricolor.
Să-mi plec, de asemenea, fruntea în fața suferințelor și lipsurilor îndurate de familiile pompierilor, de cei care rămân acasă și așteaptă cu sufletul la gură întoarcerea celor dragi”, a declarat ministrul.
Predoiu a descris profesia de pompier drept una dintre cele care presupun un nivel ridicat de sacrificiu și responsabilitate.
„Nu sunt vorbe goale. Sunt vorbe pe care le spun întotdeauna din inimă, pentru că profesia dumneavoastră face parte dintr-un grup restrâns de profesii de elită, unite prin câteva lucruri: generozitate, curaj, disponibilitatea de a-ți sacrifica viața pentru semenii tăi și pentru tricolor.
Luptați în fiecare zi pentru vieți, pentru ceilalți și pentru tricolor. Și acest lucru este rezervat celor demni și puternici, care își pot asuma astfel de profesii”, a mai spus Predoiu.
De la reorganizare la dotări: cum vede ministrul evoluția pompierilor
Ministrul Afacerilor Interne a făcut și o trecere în revistă a evoluției recente a sistemului de intervenție, susținând că integrarea pompierilor într-un sistem mai larg de intervenție a contribuit la reducerea timpilor de reacție și la creșterea șanselor de salvare.
„O etapă importantă, un punct important în această evoluție, a fost integrarea armonioasă a armei dumneavoastră într-un sistem coerent, alături de alte tipuri de structuri - de la paramedici până la aviație și intervenții tehnice -, în Sistemul Național pentru Situații de Urgență.
Această integrare a multiplicat rezultatele acțiunilor și eforturilor dumneavoastră, a micșorat riscurile în caz de intervenție, a scurtat timpii de intervenție și a crescut șansele de supraviețuire ale celor pentru care desfășurați aceste operațiuni de salvare”, a arătat el.
Predoiu a vorbit și despre cooperarea dintre pompieri, Poliție, Jandarmerie și celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne.
„Un alt element important este dezvoltarea practicii și a culturii instituționale de a lucra împreună cu celelalte arme și structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne - Poliția, Jandarmeria -, precum și cu cei care servesc cu informații și cu acțiuni concrete în teren, atunci când pericolul reclamă astfel de intervenții complexe”, a explicat ministrul.
Rolul fondurilor europene și al parcursului european și euroatlantic al României
Un punct important al discursului său a fost reprezentat de investițiile în dotarea structurilor pentru situații de urgență. Predoiu a vorbit explicit despre rolul fondurilor europene și al parcursului european și euroatlantic al României: „Și aici nu pot să ocolesc, indiferent ce ar spune unii sau alții, meritul pe care secretarul de stat Raed Arafat l-a avut în proiectarea acestei viziuni și importanța acestor dotări, în mare parte realizate din fonduri europene.
Spun acest lucru și pentru cei care își mai exprimă, ici-colo, scepticismul cu privire la calea noastră europeană și euroatlantică. Fără această cale, aceste dotări nu ar fi fost posibile într-un timp atât de scurt și cu eforturi combinate, nu numai din contribuțiile, taxele și impozitele cetățenilor noștri, ci și cu fonduri venite din Uniunea Europeană și prin alte tipuri de programe”.
Ministrul a susținut că nivelul actual de dotare al structurilor pentru situații de urgență este unul ridicat în raport cu alte state europene.
„Dotarea de care dispune astăzi Ministerul Afacerilor Interne pentru intervențiile în situații de urgență, deci și pentru arma pompierilor, este la un nivel superior în Europa.
Combinată cu organizarea modernă despre care am vorbit, pot să vă spun, cu toată responsabilitatea, fără niciun fel de festivism și subliniind că eu nu am un mare merit în acest lucru, că meritul este al dumneavoastră, al celor care ați muncit pentru a ajunge la acest nivel”, a spus Predoiu.
„Trebuie să continuăm să inovăm”
Pentru perioada următoare, ministrul a pledat pentru modernizare și pentru adaptarea instituției la schimbările din societate și la noile tipuri de risc:„Istoria este doar preludiul zilei de mâine. Avem obligația și responsabilitatea față de cetățeni și față de eroii dumneavoastră, față de tradiția și gloria pe care le purtați pe umeri și le purtați cu mândrie. Dar aveți și obligația de a merge mai departe și de a căuta forme mai bune, de a păși cu curaj pe calea unei înnoiri permanente, de a nu opune rezistență schimbării doar de dragul trecutului, de a contribui constructiv cu idei, dar, în același timp, de a ne păstra disciplina și logica acestei profesii, care este aceea a unei arme militare.
Trebuie să continuăm să inovăm, să reorganizăm acolo unde este cazul, să aducem noi forțe, să asigurăm în continuare dotările logistice necesare și să consolidăm cultura organizațională, care este esențială”.
Predoiu a insistat și asupra menținerii disciplinei și a structurii militare a armei pompierilor.
„Veți fi puternici pentru cetățeni atât timp cât veți rămâne o armă: cu rigoare, cu disciplină, cu ierarhie, cu încredere în conducerea dumneavoastră, în conducerea ministerului, indiferent care este aceea, și cu determinarea care a consacrat și a caracterizat arma pompierilor”, a transmis acesta.
Dronele, noua provocare: mesajul ministrului
Cătălin Predoiu a avertizat că tipurile de riscuri cu care se confruntă România se schimbă și a indicat dronele drept una dintre provocările importante pentru structurile de intervenție.
„Vedem semnele acestor noi provocări: drone, incendii de mare anvergură, pe suprafețe extinse, incendii de pădure combinate cu dezastre naturale, inundații. Le vedem în alte părți ale lumii, le-am văzut și în țară, în anumite proporții, acolo unde ați intervenit de fiecare dată cu promptitudine”, a afirmat ministrul.
În ceea ce privește dronele, Predoiu a spus că este nevoie atât de modificări legislative, cât și de investiții în tehnologie.
„Printre cele mai solicitante, atât din perspectiva intervenției, cât și a riscurilor care reclamă responsabilități din partea mai multor instituții, nu numai din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ci și din cadrul altor ministere, se află pericolul dronelor.
Este un pericol cu care ne confruntăm și cu care ne-am confruntat în această vară aproape săptămânal, dacă nu chiar săptămânal. Nu cred că greșesc.
Acest lucru reclamă, mai departe, un efort și din partea Parlamentului, de a adopta o legislație adaptată acestei noi provocări și care să stabilească responsabilități clare.
Este nevoie și de intervenții din partea Guvernului pentru procurarea tehnologiilor necesare și pentru echiparea structurilor de intervenție cu tehnologii antidronă, care să permită intervenția în situații de urgență cu riscuri cât mai mici și cu eficiență cât mai mare”, a declarat Cătălin Predoiu.
Pompierii români, în misiuni externe
Ministrul a vorbit și despre intervențiile pompierilor români în alte state europene, subliniind că acestea nu au afectat capacitatea României de a răspunde situațiilor de urgență de pe teritoriul țării.
„Ați intervenit și în verile trecute, și în această vară, în alte țări care, așa cum s-a spus aici, ne-au cerut ajutorul, iar noi l-am acordat imediat, fără rezerve, sigur, calculând de fiecare dată că trebuie să rămânem pregătiți oricând să intervenim aici, în țară. Nicio misiune externă nu a pus în pericol capacitatea noastră de a interveni aici, în țară, și așa vom proceda și în viitor”, a precizat Predoiu.
El a menționat intervențiile din Franța, Grecia și Serbia și a apreciat modul în care pompierii români au reprezentat România.
„Ați fost bine primiți, ați reprezentat cu cinste România și ați consolidat prestigiul țării noastre prin ceea ce ați făcut. Ați legat prietenii, ați întărit prietenia acestor popoare față de România. Și asta nu este puțin lucru”, a spus ministrul.
Peste 400.000 de intervenții în acest an
În finalul discursului, Cătălin Predoiu a evidențiat volumul intervențiilor pompierilor și a transmis un mesaj de recunoștință celor care lucrează în domeniu.
„Pentru toate aceste lucruri, și mai vechi din istoria armei dumneavoastră, și mai recente, pentru ceea ce ați făcut ieri și pentru ceea ce faceți astăzi, pentru cele peste 400.000 de intervenții în situații de urgență din acest an și pentru miile de vieți salvate an de an, cu toată recunoștința, vă mulțumesc în calitate de viceprim-ministru al Guvernului României și de ministru al Afacerilor Interne.
Dar, cu permisiunea dumneavoastră, vă mulțumesc și în calitate de cetățean și de prieten al profesiei dumneavoastră. Privesc cu recunoștință ceea ce faceți, dar și cu exigența la care mă obligă poziția pe care o am, pentru că împreună lucrăm pentru cetățeni și nu avem voie să greșim atunci când lucrăm pentru cetățeni”, a încheiat Cătălin Predoiu.
Ministrul le-a transmis pompierilor, la final, și o urare: „La mulți ani tuturor pompierilor! La mulți ani armei pompierilor! Dumnezeu să vă ajute să vă întoarceți cu bine, din fiecare misiune, acasă, alături de cei dragi!”
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