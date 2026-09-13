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Economie· 1 min citire
Bogdan Ivan cere controale urgente după explozia prețurilor la carburanți: „Guvernul să intervină”
Bogdan Ivan/ Facebook
Publicat13 sept. 2026, 09:44
SursăRealitatea PLUS
Carburanții au ajuns la un preț „istoric”, iar Guvernul este somat să intervină! Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, cere controale urgente și avertizează că explozia prețurilor la pompă nu îi lovește doar pe șoferi. Costurile mai mari se vor duce în transport, în prețul alimentelor și, în final, în buzunarul fiecărui român.
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