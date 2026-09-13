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Economie· 1 min citire

Bogdan Ivan cere controale urgente după explozia prețurilor la carburanți: „Guvernul să intervină”

Bogdan Ivan/ Facebook

Bogdan Ivan/ Facebook

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 sept. 2026, 09:44
SursăRealitatea PLUS

Carburanții au ajuns la un preț „istoric”, iar Guvernul este somat să intervină! Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, cere controale urgente și avertizează că explozia prețurilor la pompă nu îi lovește doar pe șoferi. Costurile mai mari se vor duce în transport, în prețul alimentelor și, în final, în buzunarul fiecărui român.

"11,30 lei ar trebui să fie prețul pe care noi îl plătim la pompă astăzi, dacă nu făceam acea lege împreună cu colegii mei din Partidul Social Democrat, să reducem acciza cu 85 de bani.

Acum vad un preț istoric: 10,43 lei. Nu pot să-mi explic cum a ajuns să fie astăzi la pompele din România!

Guvernul spune că stă și privește cu îngrijorare și analizează fără să intervină, să facă ceva! Premierul demis ne spune de la tribuna Parlamentului că analizează și că n-are nicio putere. Vă spun eu ce ar trebui să faceți: să puneți toate instituțiile statului să verifice modul în care s-au stabilit aceste prețuri, măcar în al unsprezecelea ceas. Ascultați-i pe oameni, pe cei care au companii în țara noastră, veniți și opriți această creștere galopantă, puneți companiile în fața instituțiilor pentru a verifica dacă aceste prețuri sunt corecte sau nu!", spune Bogdan Ivan într-o postare pe Facebook.

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