Peste 10 autocare au venit la Festivalul Borșului Lipovenesc, deși evenimentul nu a fost organizat. Primarul dă vina pe agenții de turism și inteligența artificială

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 6 sept. 2026, 16:02

Peste 10 autocare cu turiști au ajuns în weekend 5-6 septembrie la Festivalul Borșului Lipovenesc din Jurilovca, județul Tulcea, deși evenimentul nu a mai fost organizat în 2026. Situația a fost generată, potrivit primarului Eugen Ion, de unele agenții de turism care n-au verificat evenimentele pe care le promovează și pe inteligența artificială, care a furnizat informații greșite despre desfășurarea festivalului.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre jurilovcafestivalreclamă mincinoasătulcea