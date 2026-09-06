Peste 10 autocare au venit la Festivalul Borșului Lipovenesc, deși evenimentul nu a fost organizat. Primarul dă vina pe agenții de turism și inteligența artificială

Peste 10 autocare cu turiști au ajuns în weekend 5-6 septembrie la Festivalul Borșului Lipovenesc din Jurilovca, județul Tulcea, deși evenimentul nu a mai fost organizat în 2026. Situația a fost generată, potrivit primarului Eugen Ion, de unele agenții de turism care n-au verificat evenimentele pe care le promovează și pe inteligența artificială, care a furnizat informații greșite despre desfășurarea festivalului.
Eugen Ion a declarat pe pagina sa de Facebook, că situaţia din acest weekend de la Jurilovca dovedeşte că nu sunt necesare tehnici complicate pentru ca oamenii să fie induşi în eroare.
El a precizat că Festivalul Borşului Lipovenesc de Jurilovca nu este organizat în acest an.
”Sunteţi obişnuiţi cu faptul că noi comunicăm permanent şi în niciun caz nu se putea pune problema ca un eveniment de asemenea anvergură să nu fie anunţat oficial. Aşadar, NU am anunţat festivalul, deci NU se ţine. Şi totuşi, în acest weekend, încă de la primele ore ale dimineţii, în localitatea noastră au început să sosească autocare cu turişti, dar şi nenumăraţi turişti cu autoturisme personale. Si acest lucru a continuat pe tot parcursul zilei. Toţi veneau la…. Festivalul Borşului Lipovenesc de Jurilovca”, a declarat primarul Eugen Ion.
Edilul a povestit că oameni veniţi din toată ţara în Jurilovca au fost dezamăgiţi când au aflat că festivalul nu mai are loc și regretă situația, chiar dacă nu are nicio vină.
Eugen Ion a explicat cum a fost posibil ca oamenii să ajungă la un eveniment care nu are loc.
Primarul din Jurilovca: „E o înșelătorie”
”Încă de la începutul verii, au apărut pe reţelele de socializare diverse afişe ale unor agenţii de turism care promovau excursii la Festivalul Borşului Lipovenesc de Jurilovca, anunţând diverse date - unele la finalul lunii august, altele la începutul lui septembrie, altele la jumătatea lunii septembrie. Niciuna dintre aceste agenţii nu a sunat la noi, la primărie, în calitate de organizator, să întrebe dacă festivalul are loc sau să afle eventual o dată exactă. E o înşelătorie”, a transmis primarul din Jurilovca.
El a adăugat că şi-a mobilizat echipa şi a sunat la respectivele agenţii de turism, rugându-le să renunţe la promovarea unui eveniment fals, iar multe au înțeles situația, dar au fost și alții crae ao continuat să prompoveze evenimnetul.
Turiști induși în eroare de răspunsuri greșite generate de inteligența artificială
Eugen Ion a menţionat că peste 10 autocare au ajuns în Jurilovca şi au adus turişti care au crezut că vor participa la festival. Cu toate acestea, el a menţionat că independent de excursiile organizate, în Jurilovca au venit şi foarte mulţi turişti cu maşinile personale, tot pentru festival. Aceştia au indicat ca sursă de informare inteligenţa artificială.
”Ne-am întrebat şi i-am întrebat, pe mulţi dintre ei, de unde au avut această informaţie falsă (...) și s-a mai conturat un răspuns: oamenii au întrebat inteligenta artificială – o interogare către Chat GPT – dacă se ţine festivalul. Şi au primit un răspuns GREŞIT. Noi, organizatorii de facto ai festivalului, care NU am organizat festivalul, am întrebat Chat GPT dacă anul acesta Festivalul Borşului Lipovenesc de Jurilovca are loc şi am primit, halucinant, răspunsul că DA și se desfăşoară în acest weekend, 4-5 septembrie!”, a mai afirmat primarul Eugen Ion.