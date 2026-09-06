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Accident mortal în Constanța: un șofer de 43 de ani a murit după ce a lovit un stâlp de electricitate, pe DJ222

Poliție

Poliție

Scris de Darius Stănescu Publicat: 6 sept. 2026, 11:46

Un bărbat de 43 de ani și-a pierdut viața, duminică dimineață, într-un accident produs pe DJ222, în apropiere de localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Constanța.

Polițiștii constănțeni au fost alertați în jurul orei 7:30, după ce un autoturism a ieșit de pe carosabil și a intrat într-un stâlp de electricitate.

Potrivit informațiilor preliminare transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, șoferul se deplasa pe DJ222 când, din împrejurări care urmează să fie lămurite de anchetatori, a pierdut controlul volanului. Mașina a părăsit partea carosabilă, iar impactul cu stâlpul a fost fatal pentru conducătorul auto.

Echipajele ajunse la locul intervenției nu au mai putut salva victima. Bărbatul a fost declarat decedat.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a cauzelor și a condițiilor în care s-a produs accidentul.

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