Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Accident mortal în Constanța: un șofer de 43 de ani a murit după ce a lovit un stâlp de electricitate, pe DJ222
Poliție
Un bărbat de 43 de ani și-a pierdut viața, duminică dimineață, într-un accident produs pe DJ222, în apropiere de localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Constanța.
Citește și
- 13:17Explozie într-un parc auto din Suceava. Intervenție de urgență în zonă
- 12:20Podul Basarab se deschide circulației în această seară. Ciucu anunță când vor fi finalizate reparațiile
- 11:59Bărbat din Republica Moldova, căutat după ce a abandonat o mașină furată din Bulgaria, în Mehedinți
- 11:52Microbuz răsturnat în Iași: două persoane au fost transportate la spital
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News