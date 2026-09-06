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Anul școlar începe cu profesori nemulțumiți, risc de grevă. Școlile nu au destule manuale pentru începerea anului

Școală

Școală

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 sept. 2026, 11:37
SursăRealitatea PLUS

Noul an școlar începe cu foarte multe probleme! Măsurile adoptate de Guvernul Bolojan se resimt în continuare în rândul profesorilor, iar deficitul de personal rămâne o problemă. Comasarea claselor și lipsa manualelor complică și mai mult situația. Mai mult, în acest context, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, spune că România ar putea recupera o parte din cele 770 de milioane de euro din PNRR, dacă până în noiembrie va fi adoptată legea salarizării. Sindicatele contestă însă proiectul și avertizează asupra impactului asupra angajaților din sectorul public.

În educație, liderii sindicali anunță că școala începe cu mai multe lipsuri și probleme. Măsurile de austeritate adoptate de guvernul Bolojan încă se resimt, anunță aceștia.

Unii profesori nu au încă norma didactică completă, mișcarea de personal nu este finalizată, iar nemulțumirile față de salarizare persistă.

De altfel, anunță sindicaliștii că, odată ce se va forma un nou guvern, vor fi reluate discuțiile și negocierile, iar dacă problemele nu se rezolvă, aceștia nu exclud nici măcar să reia grevele generale.

Mai mult, aproximativ 700 de școli încep cu școlile încă în renovare, în unele unități lipsesc foarte multe manuale, iar comasarea claselor îi pune în continuare pe profesori în poziția de a lucra cu foarte mulți elevi.

În tot acest timp, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a purtat negocieri la Bruxelles pentru a salva o parte din cele 770 de milioane de euro din PNRR și transmite că singura variantă este adoptarea legii salarizării, un proiect despre care știm foarte bine sindicatele ce au spus și pe care l-au boicotat.

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