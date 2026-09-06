Anul școlar începe cu profesori nemulțumiți, risc de grevă. Școlile nu au destule manuale pentru începerea anului

Publicat 6 sept. 2026, 11:37 Sursă Realitatea PLUS

Noul an școlar începe cu foarte multe probleme! Măsurile adoptate de Guvernul Bolojan se resimt în continuare în rândul profesorilor, iar deficitul de personal rămâne o problemă. Comasarea claselor și lipsa manualelor complică și mai mult situația. Mai mult, în acest context, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, spune că România ar putea recupera o parte din cele 770 de milioane de euro din PNRR, dacă până în noiembrie va fi adoptată legea salarizării. Sindicatele contestă însă proiectul și avertizează asupra impactului asupra angajaților din sectorul public.

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