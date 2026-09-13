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Social· 2 min citire
Noi detalii despre relația secretă a lui Dorin Ioniță: unde locuia amanta generalului mort
Publicat13 sept. 2026, 11:40
Actualizat13 sept. 2026, 11:43
SursăRealitatea PLUS
Noi detalii ies la iveală despre relația secretă pe care generalul Dorin Ioniță ar fi avut-o timp de aproximativ zece ani cu Alice. Potrivit surselor, femeia ar fi locuit chiar într-un apartament al familiei generalului, aflat în Voluntari, în apropierea casei în care acesta stătea cu soția.
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