Noi detalii despre relația secretă a lui Dorin Ioniță: unde locuia amanta generalului mort

Publicat 13 sept. 2026, 11:40 Actualizat 13 sept. 2026, 11:43 Sursă Realitatea PLUS

Noi detalii ies la iveală despre relația secretă pe care generalul Dorin Ioniță ar fi avut-o timp de aproximativ zece ani cu Alice. Potrivit surselor, femeia ar fi locuit chiar într-un apartament al familiei generalului, aflat în Voluntari, în apropierea casei în care acesta stătea cu soția.

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