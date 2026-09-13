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Noi detalii despre relația secretă a lui Dorin Ioniță: unde locuia amanta generalului mort

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Scris deRealitatea.NET
Publicat13 sept. 2026, 11:40
Actualizat13 sept. 2026, 11:43
SursăRealitatea PLUS

Noi detalii ies la iveală despre relația secretă pe care generalul Dorin Ioniță ar fi avut-o timp de aproximativ zece ani cu Alice. Potrivit surselor, femeia ar fi locuit chiar într-un apartament al familiei generalului, aflat în Voluntari, în apropierea casei în care acesta stătea cu soția.

Apar noi informații în cazul generalului Dorin Ioniță, după moartea acestuia. Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, generalul ar fi avut o relație cu Alice timp de aproape 10 ani, iar femeia ar fi locuit într-un apartament care ar fi aparținut familiei generalului.

Locuința se află în Voluntari, în zona Pipera, foarte aproape de imobilul în care generalul ar fi locuit împreună cu soția sa. Apartamentul ar fi fost destinat, în timp, celor doi copii ai cuplului.

Soția generalului ar fi știut despre relația dintre acesta și Alice. Cei doi soți nu ar fi fost însă divorțați, deși în spațiul public au apărut informații în acest sens. Cu câteva luni înainte de tragedie, cei doi ar fi participat împreună și la evenimente de familie.

În seara în care generalul ar fi murit, în jurul orei 20:00, polițiștii din Voluntari au fost chemați după ce Alice ar fi reclamat că a fost agresată. Ulterior, pe numele generalului a fost emis un ordin de protecție provizoriu, valabil cinci zile, prin care i se impunea inclusiv să păstreze o distanță de cel puțin 200 de metri față de femeie.

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 01:00, soția generalului a sunat la poliție și a anunțat că acesta plecase de acasă cu un pistol.

Dorin Ioniță s-a deplasat ulterior la un imobil din Prahova, unde a fost găsit mort.

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