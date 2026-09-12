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Soția și amanta generalului Dorin Ioniță, în centrul unei anchete. Ce s-a aflat

Gneralul Dorin Ioniță

Gneralul Dorin Ioniță

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 sept. 2026, 11:53
Actualizat12 sept. 2026, 11:57
SursăRealitatea PLUS

Realitatea PLUS a aflat cine era amanta generalului care și-a pus capăt zilelor! Sursele spun că femeia este maior în Armata României. Ea ar fi fost cea care ar fi sunat la 112 ca să reclame că generalul de două stele o agresa. În imaginile de pe camerele de supraveghere se vede cum generalul maior în rezervă, Dorin Ioniță, o bate cu sălbăticie pe amantă. După acest episod sângeros, ofițerul a fost găsit împușcat în cap. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

Din primele date, generalul în vârstă de 61 de ani ar fi avut o relație extraconjugală cu o femeie de 46 de ani, de asemenea maior în Armată. Femeia avea ordin de protecție. Momentul atacului a fost surprins de camere.

Generalul maior în rezervă Dorin Ioniță, în vârstă de 61 de ani, a fost găsit împușcat în cap în garajul locuinței sale din Păulești, județul Prahova, fiind descoperit de o rudă.

Soția generalului a alertat autoritățile, fiindcă nu mai putea lua legătura cu acesta. Femeia este și ea în Armată și a ocupat în trecut funcția de medic și comandant al Spitalului Militar din Capitală. Pe când era în funcție, a fost acuzată de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu.

Din primele date, Dorin Ioniță deținea legal arma cu care s-ar fi împușcat în cap.

Dorin Ioniță a ocupat funcția de comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite, structură importantă a Armatei Române, în care ar activa și amanta sa. A avut atribuții inclusiv atribuții în organizarea paradei militare naționale.

Dorin Ioniță a fost trecut în rezervă în anul 2023.

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