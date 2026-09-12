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Social· 1 min citire
Soția și amanta generalului Dorin Ioniță, în centrul unei anchete. Ce s-a aflat
Gneralul Dorin Ioniță
Publicat12 sept. 2026, 11:53
Actualizat12 sept. 2026, 11:57
SursăRealitatea PLUS
Realitatea PLUS a aflat cine era amanta generalului care și-a pus capăt zilelor! Sursele spun că femeia este maior în Armata României. Ea ar fi fost cea care ar fi sunat la 112 ca să reclame că generalul de două stele o agresa. În imaginile de pe camerele de supraveghere se vede cum generalul maior în rezervă, Dorin Ioniță, o bate cu sălbăticie pe amantă. După acest episod sângeros, ofițerul a fost găsit împușcat în cap. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
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