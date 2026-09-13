Ilie Bolojan își face campanie în București. Vizită pe Lacul Morii: „mi-am amintit de anii de la Primăria Oradea”

Premierul interimar Ilie Bolojan își continuă aparițiile publice în contextul campaniei electorale. Acesta a vizitat vineri Insula Lacul Morii din Sectorul 6 al Capitalei, alături de primarul Sectorului 6, Paul Moldovan, lider de filială al PNL.
Bolojan a prezentat investiția drept un exemplu de transformare a unei zone neutilizate într-un spațiu destinat bucureștenilor. Potrivit premierului interimar, lucrările de reamenajare au fost realizate cu fonduri europene, naționale și bani ai Sectorului 6, iar valoarea investiției se ridică la aproape 59 de milioane de lei.
Insula Lacul Morii urmează să fie deschisă publicului începând cu 18 septembrie.
Investiție de aproape 59 de milioane de lei în Sectorul 6
În mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, Ilie Bolojan a precizat că proiectul a transformat 3,4 hectare de teren neutilizat într-un parc urban modern.
Din suprafața amenajată, 2,3 hectare reprezintă spațiu verde. Zona se află în intravilanul Capitalei și este destinată activităților de recreere și petrecerii timpului liber.
Premierul interimar susține că valoarea totală a investiției este de aproape 59 de milioane de lei, banii provenind din fonduri europene, naționale și de la Sectorul 6.
„Vineri am fost pe Insula Lacul Morii, împreună cu primarul Sectorului 6, Paul Moldovan.
Este un proiect care transformă 3,4 hectare de teren neutilizat într-un parc urban modern, cu 2,3 hectare de spațiu verde, în intravilanul Capitalei.
Investiția este de aproape 59 de milioane de lei, din fonduri europene, naționale și ale Sectorului 6.
Din 18 septembrie, Insula Lacul Morii va fi deschisă bucureștenilor.
Nu e doar despre un lac reamenajat. E despre calitatea vieții oamenilor: un loc de plimbare sigur, un loc pentru sport, o gură de aer proaspăt în mijlocul orașului.”
Bolojan vorbește despre parcuri și zonele de agrement
Ilie Bolojan a susținut că investițiile în spațiile urbane sunt importante pentru viața de zi cu zi a locuitorilor, alături de proiectele mari de infrastructură.
În mesajul său, premierul interimar a enumerat parcurile, zonele de agrement, spațiile pietonale și centrele istorice printre proiectele care pot contribui la schimbarea orașelor.
„Cred că investițiile în zonele urbane – parcuri, zone de agrement, spații pietonale și centre istorice – sunt la fel de importante ca marile proiecte de infrastructură.
Ele țin de viața de zi cu zi și de legătura dintre oameni și orașul lor.”
Bolojan a făcut apoi referire la perioada în care a ocupat funcția de primar al municipiului Oradea, spunând că imaginile întâlnite pe Insula Lacul Morii i-au amintit de acei ani.
„Când am văzut aici, în Sectorul 6, oameni plimbându-se, copii jucându-se și vârstnici stând pe o bancă, mi-am amintit de anii de la Primăria Oradea și de cât de onorant este să fii primar și să poți transforma o viziune într-un loc mai bun pentru oamenii din comunitatea ta.
În astfel de momente, simți cu adevărat de ce merită să faci ceea ce trebuie când ești într-o funcție publică.”
Ilie Bolojan le mulțumește celor implicați în proiect
Premierul interimar a transmis și mulțumiri persoanelor care, potrivit acestuia, au avut un rol în realizarea proiectului de pe Insula Lacul Morii.
Printre cei nominalizați de Bolojan se află Ciprian Ciucu și Paul Moldovan.
„Mulțumesc celor care au crezut în acest proiect și au muncit pentru el. Un rol important l-au avut Ciprian Ciucu și Paul Moldovan.”
În mesajul său, Bolojan a extins apoi aprecierea către cei implicați în proiecte de dezvoltare urbană din mai multe orașe ale României.
„Mulțumesc tuturor celor care, din Timișoara până în Constanța, din Oradea până în Buzău, din Cluj până în Suceava, fac din orașe locuri mai bune pentru oameni.
Duminică plăcută!”, a scris premierul interimar pe pagina sa de Facebook.