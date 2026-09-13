Ilie Bolojan își face campanie în București. Vizită pe Lacul Morii: „mi-am amintit de anii de la Primăria Oradea”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 sept. 2026, 17:19

Premierul interimar Ilie Bolojan își continuă aparițiile publice în contextul campaniei electorale. Acesta a vizitat vineri Insula Lacul Morii din Sectorul 6 al Capitalei, alături de primarul Sectorului 6, Paul Moldovan, lider de filială al PNL.

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