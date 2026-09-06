Se ridică restricțiile de circulație din Piața Unirii. Traficul revine la normal înainte de începerea școlii

Publicat 6 sept. 2026, 19:00 Actualizat 7 sept. 2026, 08:38

Restricțiile de circulație din Piața Unirii, în zona Cantemir – restaurant Horoscop, au fost ridicate înainte de începerea noului an școlar. Daniel Băluță anunță că lucrările la Planșeul Unirii vor continua în interiorul șantierului, fără să mai afecteze traficul.

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