Ce marcă de mașină conduc cei mai inteligenți șoferi. Rezultatul studiului îi poate surprinde pe mulți. BMW și Land Rover sunt la coada topului

Publicat 13 sept. 2026, 20:36 Sursă scrapcarcomparison.co.uk

Tipul de mașină pe care îl conduci ar putea spune mai multe despre tine decât ai crede. Un studiu realizat în Marea Britanie a analizat legătura dintre IQ-ul șoferilor și marca, culoarea și tipul de personalizare al autoturismelor pe care aceștia le conduc.

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