Ce marcă de mașină conduc cei mai inteligenți șoferi. Rezultatul studiului îi poate surprinde pe mulți. BMW și Land Rover sunt la coada topului

Tipul de mașină pe care îl conduci ar putea spune mai multe despre tine decât ai crede. Un studiu realizat în Marea Britanie a analizat legătura dintre IQ-ul șoferilor și marca, culoarea și tipul de personalizare al autoturismelor pe care aceștia le conduc.
Peste 2.000 de șoferi au fost supuși unui test de IQ, iar rezultatele au fost apoi comparate în funcție de caracteristicile mașinilor. Cercetarea, publicată în ScrapCarComparison a urmărit să afle dacă există diferențe între șoferii unor anumite mărci auto și dacă acestea se reflectă în scorurile medii de inteligență.
IQ-ul, sau coeficientul de inteligență, este un scor obținut pe baza performanței la o serie de teste standardizate concepute pentru evaluarea inteligenței. Studiile arată că aproximativ două treimi din populația generală are un IQ cuprins între 85 și 115, în timp ce doar 2,5% dintre persoane obțin un scor sub 70 sau peste 130.
Potrivit scalei de inteligență Stanford-Binet, persoanele care depășesc 130 de puncte se află într-o categorie superioară, iar un scor de peste 144 indică un nivel „foarte talentat” sau „foarte avansat”, asociat practic cu geniul.
Șoferii Skoda ocupă primul loc în clasamentul IQ
Dintre cele 22 de mărci auto analizate, șoferii Skoda au obținut cel mai mare scor mediu de IQ, de 99 de puncte.
Rezultatul este cu atât mai interesant cu cât o cercetare anterioară menționată în studiu a indicat că șoferii Skoda prezentau și cele mai puține tendințe psihopatice. Cele două rezultate ar putea sugera un profil mai calm al acestora la volan.
Pe următoarele poziții s-au clasat șoferii Suzuki, cu un IQ mediu de 98,09, cei care conduc Peugeot, cu 97,79, apoi șoferii Mini, cu 97,41, și Mazda, cu 95,91.
În partea de jos a clasamentului s-au aflat șoferii Land Rover, cu un scor mediu de 88,58, Fiat, cu 90,14, și BMW, cu 91,68. Chiar și aceste rezultate se încadrează însă în intervalul de 85-115 considerat nivelul în care se află aproximativ două treimi din populația generală.
Clasamentul complet în funcție de marca mașinii este următorul:
1 Skoda – IQ mediu 99
2 Suzuki – IQ mediu 98,09
3 Peugeot – IQ mediu 97,79
4 Mini – IQ mediu 97,41
5 Mazda – IQ mediu 95,91
6 Toyota – IQ mediu 95,76
7 Vauxhall – IQ mediu 95,11
8 Mercedes Benz – IQ mediu 94,74
9 Nissan – IQ mediu 94,71
10 Seat – IQ mediu 94,71
11 Citroen – IQ mediu 94,29
12 Hyundai – IQ mediu 93,52
13 Renault – IQ mediu 93,41
14 Audi – IQ mediu 93,25
15 Kia – IQ mediu 93,01
16 Honda – IQ mediu 92,88
17 Ford – IQ mediu 92,75
18 Volvo – IQ mediu 92,40
19 Volkswagen – IQ mediu 92,25
20 BMW – IQ mediu 91,68
21 Fiat – IQ mediu 90,14
22 Land Rover – IQ mediu 88,58
Șoferii mașinilor pe benzină au obținut scoruri mai mari decât șoferii mașinilor electrice
Cercetarea a analizat și tipul de combustibil folosit de mașini, în contextul în care tot mai mulți șoferi trec la vehicule electrice.
Contrar unei eventuale așteptări, șoferii mașinilor pe benzină au obținut cel mai mare IQ mediu dintre categoriile analizate, cu un scor de 94,35.
Pe locul al doilea s-au clasat șoferii mașinilor hibride, cu 93,89, urmați de cei care conduc automobile diesel, cu 92,91.
Șoferii mașinilor electrice s-au clasat pe ultimul loc, cu un scor mediu de 90,19, cu 4,16 puncte mai puțin decât cei care conduc mașini pe benzină.
Clasamentul prezentat în studiu este:
Loc Tip de combustibil IQ mediu
1 Benzină 94,35
2 Hibrid 93,89
3 Diesel 92,91
4 Electric 90,19
Culoarea mașinii poate avea legătură cu scorul de IQ
Studiul a analizat și culoarea automobilelor pentru a vedea dacă există diferențe între scorurile medii ale șoferilor.
Loc Culoarea mașinii IQ mediu
1 Alb 95,71
2 Gri 94,97
3 Roșu 94,88
4 Albastru 93,60
5 Negru 92,83
6 Argintiu 92,67
7 Verde 88,43
Proprietarii numerelor de înmatriculare personalizate au obținut scoruri mai mici
Cercetătorii au verificat și dacă existența unui număr de înmatriculare personalizat este asociată cu diferențe în scorurile de IQ.
Industria numerelor de înmatriculare personalizate era estimată la o valoare de 1,3 miliarde de lire sterline în 2022. Mulți șoferi cumpără astfel de plăcuțe pentru propriile mașini sau le păstrează ca obiecte memorabile.
Rezultatele studiului au arătat că persoanele care dețin un număr de înmatriculare personalizat au obținut, în medie, un scor cu 2,2 puncte mai mic decât cele care nu dețin unul.
Indiferent de scorul obținut la testul de IQ sau de tipul mașinii conduse, autorii cercetării recomandă șoferilor să pună siguranța pe primul loc pentru a evita accidentele și deteriorarea prematură a autoturismelor.
Cum a fost realizat studiul
Cercetarea a fost realizată împreună cu Censuswide și a inclus 2.024 de șoferi din Marea Britanie.
Participanții au fost analizați în funcție de marca și culoarea mașinii pe care o conduceau, precum și în funcție de faptul că dețineau sau nu un număr de înmatriculare personalizat.
În total au fost analizate 27 de mărci auto, însă cinci dintre acestea au fost eliminate din rezultatele finale deoarece nu existau suficiente date pentru a permite includerea lor în analiză.